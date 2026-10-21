Sociedad

Llegan Antimotines del Edomex a Bloqueo de Madres Buscadoras en la México-Toluca

La autopista permanece cerrada desde hace más de 26 horas; las manifestantes exigen reunirse con el fiscal mexiquense José Luis Cervantes

Llegan antimotines del Edomex a bloqueo de madres buscadoras en la México-TolucaFoto: N+
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