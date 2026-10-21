Llegan Antimotines del Edomex a Bloqueo de Madres Buscadoras en la México-Toluca

Elementos antimotines de la Policía Estatal del Estado de México llegaron a la autopista México-Toluca, donde integrantes del colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional mantienen un bloqueo desde hace más de 26 horas para exigir avances en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

La presencia policial se sumó a las gestiones de autoridades estatales y federales para que las madres buscadoras se incorporen a una mesa de diálogo y liberen la vialidad. Sin embargo, las manifestantes mantienen su exigencia de reunirse con el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes.

Tonatiuh Ramírez, jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, acudió al lugar para ofrecer a las integrantes del colectivo que se sumen a las conversaciones con las autoridades.

Las mujeres sostienen que la Fiscalía y los ministerios públicos mexiquenses no han realizado un trabajo eficiente durante años para localizar a sus familiares, por lo que insisten en que el fiscal participe directamente en el diálogo.

El arribo de los elementos antimotines no había provocado cambios en el bloqueo hasta el momento del reporte.

El cierre ha generado afectaciones para automovilistas y transportistas que circulan por esta vía, donde permanecen varados numerosos vehículos, principalmente unidades de carga que trasladan productos perecederos.

Las manifestantes permiten el paso de vehículos durante periodos de aproximadamente 10 minutos por cada hora, aunque el tiempo resulta insuficiente para desahogar la cantidad de unidades acumuladas. También facilitan el tránsito de ambulancias, que circulan por la lateral de la autopista.

Mientras las autoridades mantienen abierta la invitación al diálogo, las madres buscadoras continúan tomadas de las manos sobre la México-Toluca y aseguran que permanecerán en el lugar.

La Secretaría de Gobernación también informó sobre la instalación de una mesa de diálogo con autoridades estatales y federales, en espera de que las manifestantes acepten participar. Asimismo, se mencionó la posibilidad de abrir otra mesa en un punto distinto, aunque su ubicación estaba pendiente de confirmación.

PT