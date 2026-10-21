Ciencia y Tecnología

Groenlandia Estuvo Libre de Hielo Hace Medio Millón de Años: Esto Descubrieron los Científicos

Hoy en día la mayor parte de Groenlandia está cubierto con hielo todo el año, pero hace medio millón de años una de sus zonas más frías estaba cubierta de pasto en el verano

El sur de Groenlandia en veranoGroenlandia era 5 grados más caliente que hoy hace medio millón de años. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+