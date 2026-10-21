Sociedad

Trabajadores del IMSS en San Luis Potosí Rechazan el Aumento de 8 Por Ciento

Los empleados no aceptaron la propuesta de Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social

Los empleados rechazaron la propuesta del aumento.Fotos: N+

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Trabajadores del IMSS en San Luis Potosí rechazan aumento del 8%. Preparan movilizaciones y un Congreso Nacional Extraordinario.

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