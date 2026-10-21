Trabajadores del IMSS en San Luis Potosí Rechazan el Aumento de 8 Por Ciento

Trabajadores inconformes del IMSS en San Luis Potosí rechazaron el aumento del ocho por ciento anunciado por Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que mantendrán los plantones y preparan nuevas movilizaciones para exigir un incremento directo al salario y un Congreso Nacional Extraordinario del sindicato.

Juan Jesús Rubio Arteaga, oficial de estadística del Hospital General de Zona número seis de Ciudad Valles, sostuvo que el ajuste se divide entre salario tabular y prestaciones, mientras ellos demandan un diez por ciento directo al salario.

“Ese 8% para nosotros es una burla, es un juego del dedo. O sea, entendamos. 4% al tabular y 4% a los conceptos de lo que son las prestaciones, el 11 ¿Qué tanto subió, no subió? Nosotros estamos pugnando por el 10%, que es el mínimo sobre la inflación. Ellos tienen que hacer ajustes. Yo no sé qué tengan que hacer, pero bueno, eso, aparte, no nos mueve. O sea, es decir, eso no es definitivo”, afirmó Juan Jesús Rubio Arteaga.

También externó que la inconformidad comprende modificaciones al contrato colectivo, aportaciones a las Afores y la actuación de sus representantes, explicando que buscan revisar estos asuntos mediante un Congreso Nacional Extraordinario y condicionó el retiro de los plantones a la atención del pliego petitorio y la convocatoria sindical.

“Que se cumplan todo el pliego petitorio que nosotros tenemos. Y aquí lo principal es el Congreso Nacional Extraordinario. se tiene que lanzar la convocatoria. Una vez que el sindicato diga ahí va la convocatoria, organícense. Nosotros ya podemos entonces establecer el retiro de lo que se tiene que hacer, pero mientras nosotros no podemos retirarnos porque tenemos que mantenernos firmes y resistentes a esto”, comentó.

Para finalizar, el Oficial de Estadística IMSS Ciudad Valles anunció que continuarán las manifestaciones y preparan medidas de presión más contundentes. También buscan integrar una comitiva potosina para participar en una marcha nacional el 30 de octubre en Ciudad de México.

“Y eso lo pueden ellos ya pueden lanzar la convocatoria en este momento. No tenemos conocimiento todavía porque no se ha pronunciado el sindicato, pero sí, lo que vamos a hacer es exigir que se dé ese congreso, que se dé cómo lo vamos a hacer? Movilizándonos y hacer acciones más contundentes. Y ya lo hemos demostrado. El desquiciamiento de las ciudades. Las marchas, las marchas y después viene lo siguiente que eso no lo voy a decir ahorita, pero ya tenemos todo”, concluyó.

Al concluir, se le cuestionó sobre una posible interrupción de actividades hospitalarias, dejando abierta esa posibilidad como medida de presión.