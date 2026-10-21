Campaña de Vacunación Invernal en Puebla: Conoce a que Centro de Salud Puedes Ir

En el estado de Puebla ya inició la Campaña de Vacunación Invernal 2026-2027, habilitando un total de 355 módulos donde se aplican los activos contra el Covid-19, el neumococo y la influenza.

Dichos sitios se encuentran activos desde el pasado 12 de octubre de 2026 hasta el próximo 31 de marzo de 2027, priorizando a niños menores de cinco años, personas de 60 años y más, personal de salud, embarazadas y quienes tienen enfermedades que elevan el riesgo de complicaciones.

Puedes consultar el centro de salud más cercano donde puedes acudir entrando a dondemevacuno.salud.gob.mx, eligiendo el tipo de vacuna, selecciona Puebla en el apartado Entidad, indica el municipio y el grupo de edad. Además puedes consultarlo vía telefónica llamando al 079.

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Los módulos de vacunación se encuentran distribuidos en la capital poblana y en los municipios de Tehuacán, Atlixco, San Pedro Cholula, Teziutlán, Huauchinango, Zacatlán, Tecamachalco, San Martín Texmelucan, Ahuazotepec, Amixtlán, entre otros.

En esta campaña participan las Unidades de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar).

Con información de N+

GMAZ