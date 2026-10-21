Salud

Campaña de Vacunación Invernal en Puebla: Conoce a que Centro de Salud Puedes Ir

Conoce en qué municipios puedes protegerte gratuitamente de enfermedades como la influenza, el neumococo y el Covid-19

Campaña Vacunación Invernal 2026 2027 Puebla Influenza Covid 19 Neumococo Centros de Salud FechasTodo lo que Debes Saber de la Campaña de Vacunación Invernal 2026 en Puebla. Foto: Facebook Secretaría de Salud Puebla

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No te quedes sin protección este invierno. Consulta dónde vacunarte en Puebla contra el Covid-19, influenza y neumococo. Prioridad para niños, mayores de 60, embarazadas y más.

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