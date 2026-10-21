Jornada de Vacunación Invernal en Sonora: Fecha Límite de Aplicación

Desde el pasado 13 de octubre inició la campaña de vacunación invernal en el estado de Sonora con la aplicación de un millón 347 mil 776 dosis contra influenza, COVID-19 y neumococo, informó el Gobierno estatal.

De acuerdo con el informe, la jornada se realizará desde el mes de octubre hasta marzo del 2027, mismo periodo donde aumentan las enfermedades respiratorias.

Las autoridades exhortan a la población a completar sus esquemas de vacunación.

Para recibir la dosis contra la Influenza y COVID-19 los grupos prioritarios son niñas y niños de 6 a 59 meses, adultos mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas de 5 a 59 años con enfermedades que puedan presentar complicaciones.

Para los menores de dos, cuatro y 12 meses, así como personas de 60 años y mas está dirigida la vacuna contra el neumococo.

De la misma manera este año se incorporo la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) para mujeres embarazadas que se encuentren entre las 32 y 36 semanas de gestación.

Para la población que quiera acudir a las jornadas de vacunación lo podrán hacer en todos los centros de salud y médicos de todos los municipios del estado de Sonora.