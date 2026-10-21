Salud

Jornada de Vacunación Invernal en Sonora: Fecha Límite de Aplicación

La campaña se realizará desde el mes de octubre hasta marzo del 2027, periodo donde aumentan las enfermedades respiratorias

Jornada de Vacunación Invernal en Sonora; Estas son las Fechas LímitesJornada de Vacunación Invernal en Sonora; Estas son las Fechas Límites. Foto: Archivo N+
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