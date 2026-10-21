Salud

Campaña de Vacunación Invernal 2026-2027 en Jalisco: Módulos y Horarios

Los inmunológicos se aplicarán contra la influenza, el covid-19 y el virus del papiloma humano

VacunaComenzó la Campaña de Vacunación Invernal 2026-2027 en Jalisco. Foto: N+

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Comienza la Campaña de Vacunación Invernal en Jalisco: 3.5 millones de vacunas contra influenza, covid-19 y VPH. Prioridad a grupos vulnerables

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