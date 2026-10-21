Campaña de Vacunación Invernal 2026-2027 en Jalisco: Módulos y Horarios

Comenzó la Campaña de Vacunación Invernal 2026-2027 contra la influenza, covid-19 y el virus de papiloma humano en Jalisco; la Secretaría de Salud busca aplicar 3 millones 530 mil 374 vacunas en total.

La prioridad son los grupos vulnerables como menores de edad de entre 6 meses y 4 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

¿Dónde están disponibles las vacunas y hasta cuándo?

Los inmunológicos están disponibles en los 580 centros de salud y hospitales de Jalisco, como hospitales públicos, Unidades de Medicina Familiar y unidades médicas del ISSSTE. Los expertos recomiendan aplicar las vacunas antes de los meses de mayor frío, que es cuando aumenta la circulación de virus respiratorios.

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Las vacunas están disponibles del 12 de octubre hasta el 2 de abril de 2027, sin embargo, el Coordinador Estatal de Vacunación Universal de la Secretaría de Salud Jalisco, Rafael Ceja López, recomendó aplicarlas en octubre, ya que el sistema inmunológico del ser humano tarda de 15 a 41 días en desarrollar los anticuerpos necesarios.

Cabe mencionar que los horarios dependen del centro médico donde se aplique la vacunación; las unidades médicas públicas atienden de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. En diciembre de 2026 se espera haber aplicado el 70% de las vacunas.