Llevan a Puente Grande a Cinco Detenidos Tras la Segunda Marcha por el Agua en Guadalajara

Cinco detenidos durante los disturbios de la segunda marcha por el agua en Guadalajara han sido trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco.

Se trata de Cristopher Antonio ‘N’, Giovanny Rubén ‘N’, Héctor Dante ‘N’, Pablo Emanuel ‘N’ y Raúl ‘N’, quienes fueron detenidos a bordo de una camioneta en las inmediaciones de la Calzada Independencia y la avenida República, en el centro de Guadalajara, luego de que presuntamente incendiaran uno de los pórticos del edificio del Poder Judicial.

A los cinco se les señala por su presunta participación en los delitos de daño en las cosas y resistencia de particulares.

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En las próximas horas se realizará la audiencia en la que se decidirá su vinculación a proceso.Cabe señalar que, una sexta persona detenida el mismo día, pero en hechos distintos, enfrentará su proceso en libertad.

Además de las personas detenidas, también se dio a conocer por parte de la Asociación de Empresarios del Centro de Guadalajara, la afectación a 223 negocios que fueron dañados y saqueados durante la segunda marcha por el agua.