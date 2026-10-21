Seguridad

Llevan a Puente Grande a Cinco Detenidos Tras la Segunda Marcha por el Agua en Guadalajara

Los hombres trasladados al complejo penitenciario están a la espera de una audiencia; una sexta persona llevará su proceso en libertad

disturbios en GuadalajaraEn próximas horas se llevará a cabo una audiencia. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tras disturbios en la marcha por el agua, 5 hombres son trasladados a Puente Grande.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+