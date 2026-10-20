Seguridad

Hallan Tres Cuerpos en la Carretera Federal 54 en Zacatecas

La primera víctima fue localizada en el municipio de Jalpa; estaba maniatada y con huellas de violencia

escena crimen ZacatecasInvestigan abandono de cuerpos en Zacatecas. Foto: N+

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Tres cuerpos fueron encontrados en Zacatecas, maniatados y con signos de violencia. La carretera federal 54 se convierte en un foco de atención.

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