Hallan Tres Cuerpos en la Carretera Federal 54 en Zacatecas

Durante la mañana del martes, en Zacatecas, fueron localizados los cuerpos de tres personas con visibles huellas de violencia. Los hallazgos ocurrieron casi de manera simultánea.

Los cuerpos fueron abandonados en distintos puntos de la carretera federal 54, en el sur de Zacatecas. De manera preliminar se menciona que podría tratarse de una presunta disputa entre células criminales.

Autoridades fueron alertadas de los hechos cerca de las 7 de la mañana a través del 911; los reportes los realizaron personas que circulaban por la zona.

El primero de ellos fue en el municipio de Jalpa, donde localizaron a un hombre maniatado y con visibles huellas de violencia, además de un mensaje en una cartulina en la salida norte con dirección al municipio de Tabasco, frente a una tienda de autoservicio y muy cerca del crucero hacia la comunidad de San Bernardo.

Minutos más tarde se reportó el hallazgo de otros dos cuerpos en el municipio Moyahua, afuera de la unidad deportiva.

Todos las víctimas fueron trasladadas a la Dirección General de Servicios Periciales, donde serán procesadas. En la zona, corporaciones de los tres niveles de gobierno mantienen un amplio despliegue operativo para recabar datos que permitan detener a los responsables.

Cabe señalar que las tres víctimas fueron localizadas a un costado de la carretera federal número 54, una de las de mayor incidencia delictiva en los últimos meses. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el contenido de los mensajes ni la identidad de las víctimas, tampoco se ha confirmado si existe relación entre los dos hallazgos.