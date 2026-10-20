Sociedad

Segunda Manifestación por el Agua en Guadalajara Deja 223 Negocios Afectados

Actualmente se mantiene diálogo con autoridades para saber cómo serán apoyados los comerciantes

manifestación por el aguaAdemás de daños a negocios, quedaron afectaciones en el Palacio de Gobierno. Foto: N+

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Protesta por el agua impacta a 223 negocios en Guadalajara. Asociación de Empresarios busca soluciones con autoridades.

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