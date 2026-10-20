Segunda Manifestación por el Agua en Guadalajara Deja 223 Negocios Afectados

Aumentó la cifra de negocios afectados tras la manifestación por el agua, de acuerdo con la Asociación de Empresarios del Centro de Guadalajara. De 14 mil unidades económicas registradas, 223 resultaron con afectaciones.

Diego Amorós, presidente de la Asociación de Empresarios del Centro de Guadalajara, explicó que algunos negocios no solo registraron daños en fachada, sino también saqueos. Además, de las 223 unidades afectadas, 70 tienen daños de relevancia.

“En temas de grafitis, temas de vidrios rotos, algunos con saqueos, robos y el resto fueron en temas de cortinazos. Trataron de romper cortinas”, explicó Diego Amorós.

La Asociación también externó estar a favor de las manifestaciones, sin embargo, solicitó a la ciudadanía tener compresión hacia los comerciantes.

Cabe mencionar que el 80% de los negocios cerró al mediodía del domingo por miedo a daños materiales. Aun así, Las áreas con más afectación son la avenida Juárez y la zona de Degollado.

De acuerdo con Asociación de Empresarios del Centro de Guadalajara, este tipo de situaciones incide directamente en el turismo y, por ende, en los comerciantes. Actualmente, están en diálogo con las autoridades para saber cómo serán apoyados.