Sociedad

Ofrenda Monumental 2026 en el Zócalo de CDMX, Dedicada a José Guadalupe Posada

El Desfile Monumental de Día de Muertos se realizará el 31 de octubre, de la Diana al Zócalo

Mega Ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo de CDMXMega Ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo de CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡No te pierdas el Desfile Monumental de Día de Muertos el 31 de octubre! La Ofrenda en el Zócalo busca romper un Récord Guinness con la catrina más grande del mundo.

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