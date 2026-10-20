Ofrenda Monumental 2026 en el Zócalo de CDMX, Dedicada a José Guadalupe Posada

Se acerca el Día de Muertos 2026, por lo que, como cada año, se instalará la Ofrenda Monumental en Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), que en esta edición estará dedicada a José Guadalupe Posada y su catrina, con una figura emblemática de cartonería de 32 metros de altura.

La Ofrenda Monumental este año tendrá cuatro elementos estéticos: la catrina monumental; un gigantesco campo de cempasúchil, con cerca de 100 mil plantas de productores de Xochimilco; ajolotes y alebrijes, así como la iluminación en edificios del Zócalo de la CDMX.

Cabe destacar que luego del Desfile de Alebrijes, que se realizó el pasado sábado 17 de octubre, varias de las piezas quedaron expuestas sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la Diana Cazadora, hasta el 8 de noviembre.

¿Cuándo se puede visitar la Ofrenda Monumental?

Este año, la Ofrenda Monumental en el Zócalo busca romper un Récord Guinness con la catrina más gran del mundo, cuyo título le pertenece a Puerto Vallarta, Jalisco, con una figura de 28 metros de altura.

La ofrenda abrirá al público de manera gratuita a partir del 29 de octubre y hasta el 2 de noviembre, en la Plaza de la Constitución.

También se realizará el Desfile Monumental de Día de Muertos el 31 de octubre, de la Diana al Zócalo.

Con información de N+