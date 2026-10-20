‘Fue la Decisión Correcta’: ‘Checo’ Pérez Habla en Exclusiva para N+ de su Regreso a la F1

Sergio ‘Checo’ Pérez habló de su regreso a la Fórmula 1 (F1) como piloto de Cadillac, su nuevo equipo.

En entrevista exclusiva con Danielle Dithurbide en Despierta, un noticiero de N+, el piloto originario de Guadalajara, Jalisco, dijo estar muy contento e ilusionado de haber regresado a las carreras, luego de muchas dudas.

“Hoy, ya después de unos meses no tengo duda que fue la decisión correcta volver. Estoy muy contento con mi proyecto nuevo que es Cadillac, un equipo nuevo y con muchas ganas de ver a toda la afición que ha sido increíble conmigo todo este tiempo”, destacó el piloto.

El mexicano aseguró que está contento de comprobarse a sí mismo que es uno de los “mejores” pilotos por el nivel que ha demostrado, a pesar de que los resultados “no han acompañado”.

“La gente que entiende de Fórmula 1 sabe el nivel en el que estoy manejando y eso me dio mucho gusto a mí en lo personal, de comprobarme a mí mismo que los últimos años fueron muchas circunstancias diferentes que no pude controlar y no pude demostrar mi talento al cien por ciento, entonces por eso también me dio mucho gusto volver”, destacó.

También habló de la buena integración a su equipo a pesar de ser un año muy complicado, con muchos cambios y evoluciones.

Dijo que en algún momento tuvo duda de su rendimiento profesional, pero cuando hizo prueba con Ferrari, el año pasado, se dio cuenta que en tres o cuatro sesiones ya estaba en los tiempos, por lo que sabe que fueron circunstancias muy excepcionales.

‘Checo’ Pérez aseguró que la afición mexicana es increíble, ya que lo han apoyado desde el día uno hasta ahora, incluso cuando no hay resultados.

“Sin duda, una de las razones por las que volví fue por la afición (mexicana), por todo el apoyo y cariño que me han dado a lo largo de mi carrera y una de las razones también de las que estoy muy contento de haber vuelto es que, bueno, al final sí, estamos muy en contacto en las redes sociales y todo, pero nada como volver a vernos en el Gran Premio”, indicó.

Sergio ‘Checo’ Pérez dijo que celebrar su Gran Premio 300 en México no lo hubiera imaginado ni el mejor de sus sueños.

“No, muy especial, aparte es una locura, celebro mi Gran Premio 300 en México. O sea, todo lo que tuvo que haber pasado, haberme perdido carreras, que tuvieran que cancelar, todo lo que ha pasado para que pueda celebrar mi carrera número 300 en México, en mi país (...) Entonces va a ser muy especial, muy emocionante poderlo celebrar ahí con toda la afición, con toda mi familia, mis hijos, que cada vez están creciendo más y entienden más, entonces con muchas ganas y con muchísima ilusión de guardar estos momentos”.

El piloto aseguró que quiere disfrutar cada Gran Premio ya que se está acercando el final de su carrera como piloto, aunque todavía no está definido, pues quiere irse cuando Cadillac esté en un buen lugar en la Fórmula 1.

“Cada año (el tour de) Fórmula 1 es muy largo y no es como que ya me vaya a ir, pero sé que está mucho más cerca al final que el inicio y así lo veo. Estoy muy decidido con Cadillac, muy determinado a que este sea mi último gran proyecto y quiero irme cuando Cadillac esté en uno de los puestos más importantes en la Fórmula 1”

‘Checo’ Pérez destacó el compromiso de su equipo y aseguró que ha tenido un gran apoyo por parte de Cadillac, ya que lo han escuchado con toda su experiencia y le han proporcionado todo lo que necesita.

“La verdad que ha sido un proyecto que he disfrutado muchísimo. Los resultados no han acompañado, pero el trabajo que se ha hecho atrás ha sido increíble. Hemos traído gente súper importante al equipo que sin duda eso va a transformar la escudería (…) Llegan hombres muy buenos, muy importantes para la organización que sin duda ellos van a empezar a tener un impacto fuerte, digamos, a mitad a final del próximo año.

Con información de N+