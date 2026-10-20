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‘Fue la Decisión Correcta’: ‘Checo’ Pérez Habla en Exclusiva para N+ de su Regreso a la F1

El piloto celebrará su Gran Premio 300 en nuestro país y asegura que la afición mexicana es increíble

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'Estoy Muy Ilusionado de Volver': Checo Pérez Habla en Exclusiva para N+ de su Regreso a la F1

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‘Checo’ Pérez vuelve a la F1 con Cadillac y celebra su GP 300 en México. La pasión de la afición mexicana y su determinación son su motor. Conoce su historia.

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