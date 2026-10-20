Pensión Mujeres Bienestar: Requisitos y Módulos de Registro en Octubre 2026 al Apoyo de $3,100

El programa de Pensión Mujeres Bienestar abrió un nuevo registro en octubre de 2026 y para que sepas si puedes inscribirte, acá te traemos los requisitos que debes cumplir y dónde están los módulos para que realices tu trámite para recibir el apoyo de 3,100 pesos bimestrales.

Después de varios meses de espera, la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, anunció el calendario de la nueva etapa de inscripciones de los programas sociales, las cuales se realizarán del 19 al 25 de octubre en orden alfabético.

Requisitos de Pensión Mujeres Bienestar 2026

El programa social que otorga un apoyo de 3,100 pesos bimestrales está dirigido exclusivamente para mujeres de 60 a 64 años, pues se busca fortalecer su autonomía económica y mejorar su calidad de vida. Estos son los requisitos del programa:

Ser mujer y tener cumplidos de 60 a 64 años de edad.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en México.

Acta de nacimiento.

Copia de identificación oficial vigente: credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, credencial de INAPAM o carta de identidad.

CURP de impresión reciente.

Copia de comprobante de domicilio.

Teléfono de contacto.

Una vez que las beneficiarias cumplen los 65 años pasan automáticamente a la Pensión Bienestar Adultos Mayores que otorga un apoyo bimestral de 6,400 pesos en 2026, es decir más del doble que reciben en el programa exclusivo para mujeres.

¿Dónde están los módulos Bienestar en octubre 2026?

Para solicitar la Pensión Mujeres Bienestar, las interesadas deben realizar el registro de forma presencial en las sedes de inscripción, las cuales se encuentran en diferentes municipios a lo largo y ancho del país.

Para ubicar tu módulo Bienestar más cercano, debes ingresar a este link: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx y seleccionar tu entidad y municipio. Ahí te aparecerá el que queda más cerca de tu ubicación.

Los módulos estarán abiertos del 19 al 25 de octubre de 2026 y cuentan con un horario de atención de 9 de la mañana a 4 de la tarde. A estas sedes debes acudir con tus documentos en original y copia, así como los de tu auxiliar.

PPP