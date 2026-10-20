Apoyo al Desempleo Bienestar de 18-64 Años: ¿Quiénes Hacen Registro al Seguro de 10,600 Hoy?

Bienestar ha realizado un esperado anuncio con la apertura del registro al Seguro de Desempleo, también conocido como Apoyo al Desempleo Bienestar, el cual se otorga a hombres y mujeres de 18 a 64 años. Su inscripción, sin embargo, solo estará abierta durante algunas horas este martes 20 de octubre de 2026. Si quieres aprovecharlo, te decimos quiénes sí y quiénes no pueden solicitarlo.

La convocatoria de este programa social fue lanzada hace unos días y detalló los requisitos con los que deben cumplir los beneficiarios, así como los documentos que tienen que entregar, para asegurar el pago de hasta 10 mil 600 pesos.

De acuerdo con las reglas de operación del apoyo, su objetivo es proporcionar un sistema de protección social básico para las personas desempleadas, especialmente para los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social, creando las condiciones para facilitar su incorporación al mercado laboral.

¿Quiénes pueden hacer registro al Apoyo al Desempleo Bienestar?

El Seguro de Desempleo para el Bienestar, en primera instancia, está dirigido a personas que se encuentran en situación de desocupación laboral, pero que tengan experiencia previa y que el tiempo desde que salieron de su empleo esté en el rango marcado en los términos de operación del programa social.

Además, entre el universo de potenciales solicitantes —de acuerdo con las características estipuladas en la convocatoria— hay grupos prioritarios, considerando a estos como los grupos históricamente excluidos del mercado laboral formal, o aquellos que enfrentan mayores desafíos para acceder a empleo.

No obstante, los requisitos esenciales para acceder al apoyo son los siguientes:

Ser residente de la Ciudad de México (CDMX).

Tener entre 18 años y hasta 64 años 9 meses cumplidos a la fecha de realizar la solicitud.

Haber laborado en un empleo formal previo a la pérdida del empleo, para una persona física o moral con domicilio fiscal en la Ciudad de México, por un periodo mínimo de seis meses acumulados a partir del 1 de enero de 2 años previos al ejercicio fiscal vigente en la Ciudad de México.

Haber perdido el empleo por causas ajenas a su voluntad.

No ser de manera simultánea persona beneficiaria de algún otro programa del Gobierno de la Ciudad de México similar o análogo, con ayuda económica, y no percibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión o subsidio igual o mayor a lo que el programa otorga.

Te recordamos que el Seguro de Desempleo para el Bienestar de CDMX deposita un pago de $3,566.22 y este se puede repetir hasta en tres ocasiones, por lo que los beneficiarios pueden cobrar un total de hasta $10,698.66. Asimismo, las personas pueden buscar un segundo ingreso al programa, pero después de dos años y solo dos veces.

¿Cómo hacer registro al Seguro de Desempleo? De Llave CDMX a cartas compromiso y protesta

El registro al Apoyo al Desempleo se realizará exclusivamente en línea a partir de las 00:00 horas y hasta las 23:59 horas del día 20 de octubre de 2026.

Lo primero que debes hacer es preparar tu documentación. Si tienes duda de cuáles son los archivos con los que tienes que contar, puedes consultar la lista completa aquí.

Unos de los documentos requisitados son la carta compromiso y la carta proteta. Ambas puedes decsragarlas en PDF escaneando el código que incluye la imagen que te compartimos abajo.

Para realizar el proceso de solicitud, debe contar con una cuenta activa de Llave CDMX. En caso de que no tengas una, puedes crearla en el siguiente enlace con tu CURP: https://llave.cdmx.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml?faces-redirect=true.

En el siguiente enlace: tramites.cdmx.gob.mx/desempleo deberás adjuntar tu documentación original, legible y completa sin excepción alguna, en formato PDF, JPG o PNG.