Programas sociales

Apoyo al Desempleo Bienestar de 18-64 Años: ¿Quiénes Hacen Registro al Seguro de 10,600 Hoy?

Este programa social solo estará abierto por unas horas, por lo que no debes perder el tiempo al momento de inscribirte; conoce los requisitos y dónde obtener las cartas solicitadas

Trámite de Registro al Apoyo al Desempleo de Bienestar, seguro que entrega hasta 10,600 pesosEl registro al Apoyo al Desempleo de Bienestar solo estará abierto por unas horas, por lo que debes cumplir con requisitos y tener documentos a la mano. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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