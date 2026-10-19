Programas sociales

Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres: Estas 5 Letras Hacen Registro el 20 de Octubre 2026

Ubica el Módulo Bienestar más cercano a ti en la página de la Secretaría el Bienestar y reúne los documentos para solicitar este apoyo social.

Mujer Muestra Tarjeta Bienestar. Qué Letras Hacen Registro el 20 de Octubre 2026.El Registro de Mujeres y Adultos Mayores a la Pensión Bienestar avanza en orden alfabético, conoce qué letras hacen el trámite este martes. Foto: Secretaría del Bienestar.

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¿Qué Letras Hacen Registro a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres el 20 de Octubre 2026? | N+