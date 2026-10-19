Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres: Estas 5 Letras Hacen Registro el 20 de Octubre 2026

Abrió un nuevo periodo de Registro a la Pensión Bienestar para adultos mayores de 65 y mujeres de 60 a 64 años en módulos de todo el país. Y en N+ te decimos a quiénes les corresponde hacer la inscripción este martes 20 de octubre de 2026.

Tal como ha ocurrido en períodos anteriores, el registro a la Pensión Bienestar para hombres y mujeres se hace en orden alfabético y según la inicial del primer apellido.

Leticia Ramírez Amaya, secretaria del Bienestar del Gobierno de México fue la encargada de dar a conocer las fechas de atención en módulos de todo el país.

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Fechas de Registro Pensión Bienestar: 5 letras Inscriben el 20 de Octubre 2026

De acuerdo con el Calendario de Registro a la Pensión Bienestar de Octubre 2026, presentado por Ramírez Amaya, el martes 20 de octubre será el turno de 5 letras del abecedario.

El trámite lo deben hacer los adultos mayores de 65 años y más, y mujeres de 60 a 64 años cuya inicial del primer apellido inicie con las letras D, E, F, G y H.

En caso de que no puedan acudir en la fecha antes mencionada, podrán hacer un segundo intento el fin de semana. Toda vez que el sábado 24 y domingo 25 se recibirá registro de todas las letras.

Uno a uno, documentos y requisitos para solicitar la Pensión Bienestar

Si cumples con los requisitos de edad de la Pensión Bienestar, puedes acercarte a alguno de los Módulos del Bienestar en un horario de 09:00 a 16:00 horas.

Sólo es necesario que reúnas los siguientes documentos y los presentes en físico el día que acudas a hacer tu trámite.

Pensión Adultos Mayores.

Acta de Nacimiento.

Copia de Identificación Oficial vigente (Credencial del INE, Pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM, Carta de Identidad).

CURP.

Copa de Comprobante de domicilio.

Teléfono de Contacto.

Pensión Mujeres Bienestar

Acta de Nacimiento.

Copia de Identificación Oficial vigente (Credencial del INE, Pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM, Carta de Identidad).

CURP.

Copa de Comprobante de domicilio.

Teléfono de Contacto.

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar y durante cuánto tiempo?

El Gobierno de México ha detallado que el monto que se deposita en la Tarjeta Bienestar de los beneficiarios depende del programa al que estén inscritos.

Es decir que las beneficiarias de Mujeres Bienestar reciben 3,100 pesos de forma bimestral. Mientras que a los adultos mayores se les depositan 6,400 pesos cada dos meses.

En total se deposita el monto correspondiente a seis bimestres al año. Tal como ocurre con los periodos de registro, los calendarios de pago también son comunicados por la Secretaría del Bienestar.