Calendario Completo de la F1: Todas las Fechas de los Campeonatos en 2027

La Fórmula Uno (F1) presentó su calendario para el Mundial de 2027, que constará de 24 carreras, comenzará el 12 de marzo en Sakhir, con el Gran Premio de Baréin, y finalizará en Abu Dabi el 12 de diciembre.

Además, la máxima categoría del automovilismo internacional informó que los dos primeros Grandes Premios, en Baréin y Arabia Saudí, corresponden a los dos que se suspendieron en 2026 a causa de los conflictos bélicos en la región desde comienzos de año. Los test de pretemporada se celebrarán en Baréin del 24 al 27 de febrero.

También regresan al calendario los Grandes Premios de Portugal y Turquía. El Gran Premio de España volverá a celebrarse en Madrid por segundo año consecutivo y está previsto para el fin de semana del 10 al 12 de septiembre, en el que será la decimoquinta ronda de la competición.

En el calendario de 2027 no estará el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, rebautizado así en 2026 tras albergar durante 35 años el Gran Premio de España. Desde la próxima campaña, Montmeló se alternará con el circuito belga de Spa-Francorchamps y, por tanto, sólo acogerá la prueba en 2028, 2030 y 2032.

Una novedad es que las carreras sprint pasan de ser seis a diez, "debido al éxito continuado y la alta demanda por el formato", según la FIA. Se correrán en Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Sao Paulo, Catar y Abu Dabi.

"El calendario es un fuerte reflejo del atractivo global y el crecimiento continuado de nuestro deporte. Combina tradición, innovación e interacción con los aficionados al mismo tiempo que mantiene los estándares deportivos más altos", declaró el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, según un comunicado de la organización.

"La Fórmula Uno continúa atrayendo nuevas audiencias alrededor del mundo. Semana tras semana, los mejores pilotos del mundo se batirán en algunos de los circuitos más desafiantes del deporte de motor. Crean un espectáculo como no hay otro en el deporte", añadió Stefano Domenicali, presidente de la competición.

Pese al interés reiterado de Argentina por recuperar en un futuro próximo la Fórmula Uno, los únicos Grandes Premios presentes en Latinoamérica en 2027 serán los de México, del 29 al 31 de octubre, y Sao Paulo, Brasil, del 5 al 7 de noviembre.

El calendario es el siguiente:

Marzo: del 12 al 14 en Baréin, Sakhir, y del 19 al 21 en Arabia Saudí, Yeda.

Abril: Del 2 al 4 en Australia, Melbourne; 9 al 11 en Japón, Suzuka; 16 al 18 en China, Shanghái, y del 30 de abril al 2 de mayo, Miami, Miami.

Mayo: del 21 al 23 en Canadá, Montréal.

Junio: del 4 al 6 en Mónaco, Mónaco, y del 18 al 20 en Portugal, Portimao.

Julio: Del 2 al 4 en Gran Bretaña, Silverstone; 9 al 11 en Austria, Spielberg; 23 al 25 en Bélgica, Spa, y del 30 de julio al 1 de agosto, Hungría, Budapest.

Septiembre: del 3 al 5 en Italia, Monza; del 10 al 12 de septiembre, España, Madrid; del 24 al 26 de septiembre en Azerbaiyán, Bakú.

Octubre: Del 1 al 3 de octubre en Turquía, Estambul; 8 al 10 en Singapur, Singapur; 22 al 24 de octubre en Estados Unidos, Austin, y del 29 al 31 de octubre, Ciudad de México, México.

Noviembre: del 5 al 7 en Sao Paulo, Interlagos y del 18 al 20 en Las Vegas, Las Vegas.

Diciembre: del 3 al 5 en Lusail, Catar, y del 10 al 12 de diciembre en Abu Dabi, Yas Marina.

Con información de N+ y EFE.