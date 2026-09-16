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Calendario Completo de la F1: Todas las Fechas de los Campeonatos en 2027

Los únicos Grandes Premios presentes en Latinoamérica en 2027 serán los de México y Sao Paulo, Brasil

Gran Premio de España de la F1Gran Premio de España de la F1. Foto: Reuters

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La F1 2027 trae 24 emocionantes carreras. México y Brasil serán las únicas sedes en Latinoamérica. ¿Te lo vas a perder? Conoce todas las fechas y prepárate para la velocidad.

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