F1 Revela Calendario de 2027 y Esta Es la Fecha para el Gran Premio de México

La Fórmula 1 reveló su calendario de carreras para 2027 y confirmó que el Gran Premio de México se disputará del 29 al 31 de octubre del próximo año en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La F1 planea abrir la próxima temporada en Bahréin, pese a que persiste la incertidumbre sobre las carreras de este año en Medio Oriente.

El programa fue publicado la madrugada de este miércoles y se prevé iniciar en el Circuito de Sakhir el 14 de marzo.

La competencia continuará con carreras en Arabia Saudita, Qatar y Abu Dhabi. Todos estos países tienen contratos de largo plazo para albergar carreras de F1. Además, Bahréin será sede de las pruebas de pretemporada en febrero.

24 Races. 10 Sprints. 🏁



The 2027 F1 calendar is here! 🤩#F1 pic.twitter.com/GSlCRrpcVb — Formula 1 (@F1) September 16, 2026

Las carreras de Bahréin y Arabia Saudita fueron canceladas este año debido a la guerra entre Irán e Israel. El próximo mes se disputará una carrera adicional en Malasia, que llevará el nombre del GP de Bahréin.

El Gran Premio de Qatar, previsto para el 29 de noviembre, y el Gran Premio de Abu Dhabi, que cerrará la temporada el 6 de diciembre, se mantienen en el calendario, aunque la F1 ha contemplado trasladarlos a Europa si no pueden celebrarse.

La F1 también aumentará de seis a 10 las carreras sprint en 2027, incluida una primera en el Gran Premio de Mónaco, donde los adelantamientos son casi imposibles.

También habrá una carrera sprint en la apertura de la temporada en Bahréin. Sería la primera vez que una temporada de F1 comienza con una carrera corta antes del primer Gran Premio del año.

La F1 regresará a Portugal en junio, por primera vez desde 2021, con el circuito de Portimao en sustitución del Gran Premio de Países Bajos. El Gran Premio de Turquía también volverá en octubre de 2027, después de que el país firmara un contrato por cinco años en abril.

No habrá carrera en el Circuit de Catalunya, cerca de Barcelona, por primera vez desde 1990. El circuito perdió este año la denominación de Gran Premio de España frente a Madrid, aunque permaneció en el calendario bajo el nombre de Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Ahora se alternará con el Gran Premio de Bélgica y volverá al calendario en 2028.

El calendario se programó de la siguiente manera:

Del 12 al 14 de marzo - GP de Bahréin con Sprint

Del 19 al 21 de marzo - GP de Arabia Saudita

Del 2 al 4 de abril - GP de Australia con Sprint

Del 9 al 11 de abril - GP de Japón con Sprint

Del 16 al 18 de abril - GP de China

Del 30 de abril al 2 de mayo - GP de Miami

Del 21 al 23 de mayo - GP de Canadá con Sprint

Del 4 al 6 de junio - GP de Mónaco con Sprint

Del 18 al 20 de junio - GP de Portugal

Del 2 al 4 de julio - GP de Gran Bretaña con Sprint

Del 9 al 11 de julio - GP de Austria

Del 23 al 25 de julio - GP de Bélgica

Del 30 de julio al 1 de agosto - GP de Hungría

Del 3 al 5 de septiembre - GP de Italia con Sprint

Del 10 al 12 de septiembre - GP de España



ASJ