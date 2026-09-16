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F1 Revela Calendario de 2027 y Esta Es la Fecha para el Gran Premio de México

Se espera la participación de Checo Pérez como parte de la escudería de Cadillac

F1 GP MéxicoFoto: AP.

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