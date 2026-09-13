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Kimi Antonelli Gana GP de España 2026; Checo Pérez Suma Quinto Abandono en el Año

Los pilotos se enfrentaron al nuevo circuito urbano de Madring que ofreció pocas oportunidades para adelantar y una curva 12 muy inclinada

Kimi Antonelli pone la mano en su pecho sobre el podio, tras ganar el GP de España 2026Foto: Reuters
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