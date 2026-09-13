Kimi Antonelli Gana GP de España 2026; Checo Pérez Suma Quinto Abandono en el Año

El italiano Kimi Antonelli conquistó el Gran Premio de España, donde Max Verstappen terminó segundo y Lando Norris logró el tercer lugar; por su parte, el mexicano Sergio Pérez abandonó la carrera, sumando así su quinta salida en el año.

El vigente campeón del mundo lideraba cómodamente hasta la intervención del coche de seguridad virtual (VSC) en la vuelta 15.

Mientras Antonelli y Verstappen entraron inmediatamente en boxes para cambiar neumáticos, McLaren mantuvo a Norris en pista una vuelta más.

Cuando se preparaba para entrar, el VSC terminó, lo que hizo que perdiera tiempo frente a sus rivales con una lenta parada en boxes de siete segundos.

Para cuando volvió a pista, Norris había caído a la quinta posición, con Leclerc, que aún no había parado, y George Russell también por delante de él.

Logró superar a Russell y se colocó tercero cuando Leclerc, que rodó en cabeza más de la mitad de la prueba, finalmente entró en boxes en la vuelta 48 de 57, momento en el que el liderato pasó a Antonelli, que se paseó hasta la meta para recibir la bandera a cuadros.

Antonelli es más líder del mundial con 81 puntos de ventaja sobre su rival más cercano, George Russell, que fue quinto, por detrás del piloto de Ferrari, Charles Leclerc.

Russell sufrió mucho por la decisión de su equipo de usar una estrategia de dos paradas —el único entre los favoritos que la siguió—, lo que arruinó sus opciones de subir al podio y lo dejó aún más rezagado respecto a su compañero en la lucha por el título.

El siete veces campéon del mundo inglés, Lewis Hamilton (Ferrari), tuvo que abandonar en la 7ª vuelta por un problema con los frenos.

El Top 10 lo completaron el argentino Franco Colanpinto (Alpine), el australiano Oscar Piastri (McLaren), el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y el alemán Nico Hülkenberg (Audi).

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) acabó en 13ª plaza.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó 17º, mientras que su compatriota Carlos Sainz (Williams) tuvo que abandonar, al igual que el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac).

El Circuito de Madring representó un gran reto para los pilotos, quienes largaron durante 57 vueltas en un trazado que combinó zonas urbanas con sectores permanentes. Su parte más llamativa fue la Curva 12, una sección peraltada de 550 metros con una inclinación máxima de 24%.

La fecha 13 en el calendario de la Fórmula 1 representó además un hito histórico que marcó el regreso de la máxima categoría del automovilismo a la capital española tras 45 años de ausencia.

Desde el arranque estaba previsto que Lando Norris y Kimi Antonelli se disputarán la victoria. El británico arrancó desde la pole position con su McLaren, acompañado en la primera fila por el Mercedes del joven italiano, quien buscó sumar puntos para ampliar su liderato en el Campeonato Mundial de Pilotos.

La clasificación de ayer fue crucial, ya que el nuevo circuito urbano Madring prácticamente no ofreció oportunidades para adelantar, algo que generó críticas entre varios corredores.

Los dos españoles de la parrilla comenzaron desde la parte trasera. El bicampeón mundial Fernando Alonso arrancó 17º con Aston Martin, mientras que Carlos Sainz, de Williams, salió 20º después de recibir una penalización por obstaculizar en pista al Cadillac de Valtteri Bottas.

En la víspera, Checo Pérez dijo que estaba muy contento de competir en España, pues había un ambiente fantástico. Celebró haber reducido la distancia con Aston Martin y confió en que se presentarían algunas oportunidades para ejecutar el plan de Cadillac, pese a salir desde la posición 18.

La última vez que se disputó un GP de F1 en el país ibérico fue en el circuito de Jarama, a las afueras de la capital, en 1981. El circuito de Jerez de la Frontera albergó carreras entre 1986 y 1990, así como en 1994 y 1997. Barcelona ha sido sede del Gran Premio de España durante los últimos años. Madring firmó un contrato con la Fórmula 1 hasta 2035.

Los organizadores pronosticaron una asistencia total cercana a las 350 mil personas durante todo el fin de semana.

ASJ/DMZ