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Cruz Azul Derrota al América en Dramático Partido del Clásico Joven

La Máquina llegó a 15 puntos y Las Águilas se mantuvieron con 16 unidades, pero Toluca les arrebató el liderato del Apertura 2026

Cruz AzulSe vino la noche para el equipo de Huiqui, que parecía tener en la bolsa una goleada. Foto: Reuters.

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