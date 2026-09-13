Cruz Azul Derrota al América en Dramático Partido del Clásico Joven

Cruz Azul logró imponerse 4-3 en el Clásico Joven del futbol mexicano, pero sufrió en los minutos finales, cuando América se puso a un tanto de empatar lo que se perfilaba como una goleada de La Máquina.

El equipo dirigido por Joel Huiqui vino de más a menos y no pudo concretar varias oportunidades en el segundo tiempo. Las Águilas vendieron cara la derrota y cerraron con un juego intenso, marcando dos goles en dos minutos: al 89' y al 91'. Antes de eso estaban 4-1 abajo.

La Máquina tuvo todo para pasar por encima de su acérrimo rival, pero el cuadro de Guillermo Almada tomó confianza y casi logra una igualada que hubiera sido épica.

Pero el hubiera no existe. Fue la tercera victoria consecutiva de Cruz Azul y, con ella, se rompió la racha de invictos del América, que pareció reaccionar, pero durante la mayor parte del partido se vio rebasado. El equipo azulcrema no recibió más goles gracias a su portero y a que Cruz Azul terminó por aflojar.

Erik Lira, el argentino José Paradela, Jesús Orozco y el uruguayo Gabriel "El Toro" Fernández marcaron para La Máquina; para las Águilas descontaron el uruguayo Brian Rodríguez y los colombianos Óscar Perea y Miguel Borja.

En la primera mitad el América tuvo mayor posesión de balón en un dominio infructuoso porque Cruz Azul fue más efectivo en sus llegadas a portería.

Al minuto 20, el campeón abrió el marcador por conducto del capitán Erik Lira, quien aprovechó un servicio retrasado desde la izquierda para disparar a media altura en el poste derecho del arco de Rodolfo Cota. Fue apenas el tercer tanto del seleccionado nacional con el cuadro de La Noria.

Al 35', La Máquina repitió la dosis para el 2-0 en un tiro de esquina que acabó con servicio al centro, ahora para José Paradela, que el argentino remató potente a la izquierda de Cota.

Siete minutos después hubo otra jugada que mostró la defensa endeble de los americanistas. Ramón Juárez pisó el talón de Nico Ibáñez y Luis Enrique Santander decretó la pena máxima, luego de revisar la jugada en el VAR. Pero el argentino naturalizado mexicano falló desde los 11 pasos.

Ya al 45', Cruz Azul encontró el tercero en un remate de Jesús "Chiquete" Orozco en un tiro de esquina.

Casi al final de la primera parte hubo empujones, puñetazos y patadas, luego de que Raphael Veiga rebotara un pelotazo a Paradela cerca de la zona de bancas. El silbante solo mostró dos amarillas a cada lado y perdonó las expulsiones al brasileño y a Ibáñez.

El América adelantó líneas en el segundo tiempo e inauguró el marcador gracias a un tiro libre de Brian Rodríguez para acercarse 3-1 al 53. El uruguayo la clavó al ángulo e ilusionó a la afición.

Pero poco le duró la reacción a los de Coapa porque en el minuto 72 Matías "El Toro" Fernández, en jugada dentro del área, se quitó a Cota y definió para el 4-1, metiendo el balón en una rendija, pegada al poste.

De inmediato estallaron los gritos de "¡Azul!, ¡azul!, ¡azul!..." en las gradas que registraron una afluencia de apenas 35 mil fans.

Tras la anotación, el capitán Henry Martin llamó a sus compañeros a una breve reunión para animarlos de cara al final del partido.

La charla rindió frutos y las Águilas no se rindieron. Al minuto 89 volvieron a recortar distancias (4-2) con gol de Óscar Perea y al 91 situaron el 4-3 con tanto de Miguel Borja, gracias a un error de Kwvin Mier, quien no se quedó con el esférico y la rebotó al área.

Se vino la noche para el equipo de Huiqui, que parecía tener en la bolsa una goleada en su primer partido como técnico en un Clásico Joven. América se apresuraba en los saques de banda, cobros de esquina y lanzó pelotazos al área, buscando el empate. Fueron minutos dramáticos y La Máquina terminó pidiendo la hora, pues le urgía que se terminaran los seis minutos añadidos al tiempo regular. Revivieron los fantasmas y los temores de las cruzazuleadas, pero se oyó el silbatazo y todo acabó 4-3.

Lo vivido el sábado en el Coloso de Santa Úrsula fue la verdadera edición de un juego clásico de la Liga MX. Durante el encuentro, la afición comparó la intensidad del Cruz Azul-América con el Clásico Regio disputado también como parte de la Jornada 8, donde Monterrey y Tigres terminaron 0-0 en un choque prácticamente aburrido.

Con este resultado, los celestes escalaron al tercer puesto de la tabla al sumar 15 puntos, y los de Coapa se mantuvieron con 16 unidades, en segundo lugar del liderato del Apertura 2026, pues Toluca goleó 5-2 al Atlas y rebasó al equipo azulcrema.

Cruz Azul se enfrentará el miércoles (18:00 horas de CDMX) al Inter Miami de Lionel Messi en la final del Campeones Cup en Florida. El sábado jugará la jornada 9 contra Monterrey en Nuevo León (19:00 horas).

Mientras que América se preparará para el Clásico Nacional contra las Chivas de Guadalajara, buscando ya contar su plantilla de refuerzos, especialmente en la línea defensiva. El encuentro se disputará el próximo sábado 19 (21:00 horas) en el Estadio Banorte.

ASJ