Seguridad

Se Registra un Incendio en la Colonia Renacimiento, al Sur de Mérida

Medios locales reportan que la zona afectada sería un asentamiento irregular

Se Registra un Incendio en la Colonia Renacimiento, al Sur de MéridaColumna de humo cubre el cielo durante un incendio. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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