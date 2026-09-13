Se Registra un Incendio en la Colonia Renacimiento, al Sur de Mérida

Un incendio se registró la noche de este sábado en la colonia Renacimiento, al sur de Mérida, en la calle 165 con 70, en una zona que sería de asentamiento irregular.

Varias viviendas construidas con materiales inflamables fueron consumidas por el fuego, lo que obligó a sus habitantes a evacuar de manera urgente.

En una grabación que circula en redes sociales se escucha a una mujer en estado de desesperación haciendo referencia a un bebé. Hasta el momento se desconoce si hubo personas atrapadas o lesionadas.

Las llamas habrían iniciado tras la caída de un rayo sobre la zona, causa que no ha sido confirmada.

De momento, ninguna autoridad ha confirmado la causa del incendio, la cifra de viviendas afectadas ni la posible presencia de personas atrapadas; la información disponible proviene de medios locales.