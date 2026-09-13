Aseguran Pipa con Combustible Robado en Celaya, Guanajuato

En la comunidad de Crespo, en Celaya, Guanajuato, elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Seguridad de PEMEX, aseguraron una pipa con capacidad de 31 mil litros con huachicol, así como una toma clandestina.

De acuerdo con el reporte de las autoridades los hechos ocurrieron durante la madrugada. Tras una denuncia el personal de la Guardia Nacional logró la ubicación de un predio donde se percibía un intenso olor a combustible.

Esto provocó que de inmediato se activaran los protocolos correspondientes y se pidiera el apoyo al Ejército, quienes al llegar resguardaron la zona y localizaron una pipa y una toma clandestina.

Ante ello, se movilizó el personal de Seguridad Física de Pemex, quienes confirmaron que la pipa se encontraba en un 70 por ciento de su capacidad y se realizó un aseguramiento de mangueras.

Todo lo anterior daba paso a una toma clandestina la cual fue asegurada por los elementos de Seguridad.

Lo decomisado será presentado ante las autoridades correspondientes para iniciar con una carpeta de investigación.