Seguridad

Aseguran Pipa con Combustible Robado en Celaya, Guanajuato

Elementos de la Guardia Nacional, Ejército y de Pemex resguardaron la zona tras el hallazgo

La mercancía quedó asegurada por elementos de la Guardia Nacional.Foto: Ejército Mexicano

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Guardia Nacional y Ejército aseguran pipa de 31 mil litros de huachicol y toma clandestina.

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