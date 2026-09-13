Seguridad

Aseguran 54 Mil Kilos de Sustancia Química para Fabricar Drogas en Manzanillo

El Gabinete de Seguridad y personal de Aduanas de México incautaron un cargamento de dextrosa anhidra, una sustancia que se utiliza como agente de corte o diluyente

Marina y ANAM identifican e inmovilizan más de 54 mil kilos de dextrosa anhidra en la Aduana de ManzanilloSSPC

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