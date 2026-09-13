Aseguran 54 Mil Kilos de Sustancia Química para Fabricar Drogas en Manzanillo

La Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron un cargamento de más de 54 mil kilos de dextrosa anhidra, una sustancia química utilizada por los grupos criminales como agente diluyente o corte de drogas.

A través de un comunicado conjunto, autoridades mexicanas identificaron una operación de importación de esta sustancia procedente de Qingdao, China, la cual se transportaba en contenedores que arribaron a la aduana de Manzanillo, Colima.

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De acuerdo con la Marina y autoridades, la sustancia puede ser utilizada de manera indebida como agente diluyente o de corte en drogas, así como en la elaboración clandestina o adulteración de productos farmacéuticos.

En total, se logró la inmovilización de 54 mil 432 kilos de dextrosa anhidra a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), la misma que requiere un análisis de control y de la retroalimentación documental proporcionada por la Aduana de Manzanillo.

La detección forma parte de las acciones permanentes de vigilancia, análisis de riesgo y control aduanero que realiza el Gabinete de Seguridad para identificar operaciones de comercio exterior que puedan representar un riesgo para la seguridad.

La Aduana de Manzanillo es uno de los principales puntos de entrada de mercancías al país; desempeña un papel estratégico en la supervisión del comercio exterior. El puerto concentra un importante flujo de mercancías provenientes de distintos mercados internacionales, por lo que las autoridades emplean mecanismos de inteligencia y análisis de riesgo.

El aseguramiento se enmarca en la estrategia de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad para fortalecer la inteligencia aduanera y combatir el uso ilícito de sustancias químicas que pueden ser utilizadas para actividades delictivas.

TLS