Aseguran 268 Paquetes con 270 kilos de Cocaína en Manzanillo, Colima

Elementos de seguridad de distintas corporaciones localizaron y aseguraron 268 paquetes con un peso de 270 kilos de cocaína en el recinto portuario de Manzanillo, Colima, como parte de un operativo conjunto.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que para efectuar el decomiso participaron agentes de la Secretaría de Marina (Semar), de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Marina Asegura 137 kilos de Cocaína en Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Hay 5 Detenidos

Aseguran paquetes de cocaína y en Manzanillo

Los indicios fueron localizados al interior de un contenedor durante las maniobras de descarga de un buque portacontenedores, señala la información del Gabinete de Seguridad.

Además, dos personas migrantes con documentación irregular fueron puestas a disposición de las autoridades.

"A bordo de la embarcación donde fue encontrada la carga viajaban dos hombres en condición migratoria irregular, quienes se encontraban en buen estado de salud y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica", indica.

En una acción coordinada en el recinto portuario de Manzanillo, Colima, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @AduanasMx, @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron 268 paquetes con aproximadamente 270 kilos de cocaína localizados al interior de un contenedor.



Además, dos… pic.twitter.com/VHrQ90Xif4 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 20, 2026

Elementos de FGR realizaron las diligencias correspondientes para el pesaje, conteo e identificación de los indicios.

La carga asegurada fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso.