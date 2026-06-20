Aseguran 268 Paquetes con 270 kilos de Cocaína en Manzanillo, Colima

Dos personas en condición migratoria irregular fueron puestas a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.

Aseguraron 268 paquetes con aproximadamente 270 kilos de cocaína localizados al interior de un contenedor.Foto: Gabinete de Seguridad
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