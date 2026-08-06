Desaparecidos

En Jalisco, Adolescentes Cada Vez Más Jóvenes son Reclutados por el Crimen Organizado

Personas son extraídas de sus familias para formar parte de grupos criminales. Académicos atribuyen la crisis de desapariciones a la extensión de conflicto entre cárteles

Colectivos de búsqueda de Jalisco se dieron cita en la Glorieta de las y los desaparecidos, en la CDMX.Colectivos de búsqueda de Jalisco se dieron cita en la Glorieta de las y los desaparecidos, en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Crisis en Jalisco: menores son reclutados por grupos criminales. La desaparición de adolescentes se vincula a la guerra entre cárteles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+