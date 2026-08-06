En Jalisco, Adolescentes Cada Vez Más Jóvenes son Reclutados por el Crimen Organizado

En Jalisco, la Policía Municipal de Tlaquepaque rescató la mañana del martes 5 de agosto a dos menores de 16 y 17 años en la Nueva Central Camionera, quienes habrían recibido una falsa oferta de empleo a través de medios sociales.

Otro menor, el presunto reclutador, fue detenido.

Desde finales de 2024, cuando se implementó un operativo de vigilancia en la terminal camionera, han sido rescatadas 89 personas.

Aun así, niños y adolescentes cada vez más jóvenes están siendo extraídos de sus familias para formar parte de los grupos criminales.

La historia de Giovanny Natanael

Carolina Vázquez Guzmán vive en El Salto y es madre soltera de Giovanny Natanael Flores Vázquez, de 17 años, quien fue visto por última vez el 17 de julio pasado en medio de una ola de desapariciones de adolescentes en Jalisco.

“Tras una discusión, mi hijo se encontraba vulnerable y por el tipo de vecinos que tenemos es reclutado por el crimen organizado”, señaló.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Adolescentes Cada Vez más Jóvenes son Reclutados por Grupos Criminales en Jalisco

Según informes de la fiscalía estatal, Giovanny estaría al suroeste de Zacatecas, misma ubicación de dos menores, Jeremi y Dominic, desaparecidos el 15 de julio pasado en los municipios de Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga.

La señora Carolina Vázquez Guzmán, explicó:

“La sábana de llamadas arroja en el municipio de Santa María de la Paz, en Zacatecas”

En junio de 2024 Carolina también perdió a su hijo Joseph Andrés Flores Vázquez, de 18 años, después de acudir a una oferta de empleo.

“Fue contactado por un vecino de ahí del fraccionamiento, acudió a la entrevista a la central camionera y de ahí ya no hubo salida, ni contacto con él”, indicó.

Hace unos días, en medio de la búsqueda de Giovanny, supo que el cuerpo de Joseph tenía meses en el Servicio Médico Forense (Semefo) estatal.

“Los restos de mi hijo se encuentran en Semefo de aquí de Jalisco, desde marzo del 2025”, aseguró.

Crisis de desapariciones de menores de edad

Académicos atribuyen esta nueva crisis de desapariciones de menores de edad en Jalisco a la extensión del conflicto entre cárteles.

Jorge Ramírez Plascencia, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, explicó:

“Esta crisis hay que entenderla en contexto del conflicto que hay en Sinaloa, aunque parezca distante. Cuando los conflictos se hacen más intensos se recurre a menores de edad y eso es una paradoja, porque los menores de edad tienen menos condiciones para hacer un combate más eficaz, pero a pesar de esas desventajas son enviados a unas batallas donde difícilmente van a poder sobrevivir”.

Carolina sostiene que el entorno donde vive es propicio para el reclutamiento de niños y jóvenes y para ella, dice, eso también tiene otras consecuencias.

“No cuento con el apoyo del papá de mis hijos y no tengo otros ingresos. Ahorita las empresas no quieren personal con enfermedades crónicas y por mi vista ya no me contratan fácilmente”, finalizó.

Con información de Gloria Murata y Víctor Olvera.

LECQ