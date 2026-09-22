Desaparecidos

Corte Analizará la Desaparición Forzada de Rosendo Radilla Durante la Guerra Sucia

La desaparición forzada ocurrió en el contexto de la llamada “guerra sucia” en 1974, en Guerrero

Rosendo Radilla Pacheco fue víctima de desaparición forzada el 25 de agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez, GuerreroFoto: Cuartoscuro
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