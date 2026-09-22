El caso de desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco será analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de un juicio relacionado con el delito ocurrido el 25 de agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Este caso fue el primero en México presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que condenó al Estado mexicano por su desaparición y cometer graves violaciones a los derechos humanos.

Este lunes 21 de septiembre 2026, el Máximo Tribunal determinó ejercer su facultad de atracción para conocer si las omisiones atribuidas a diversas autoridades en la búsqueda de Radilla Pacheco y en la investigación de su desaparición vulneran los derechos de las víctimas y sus familiares a la búsqueda, la verdad y el acceso a la justicia.

Lo anterior, porque la hija de la víctima, Tita Radilla, solicitó que sea la Corte la que resuelva la validez de la sentencia emitida por una jueza federal, quien ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) avanzar en las investigaciones, además de realizar acciones de búsqueda y memoria, decisión que fue impugnada por la propia Fiscalía.

El asunto deberá ser turnado a un integrante del Pleno para que elabore un proyecto de resolución.

En tanto, la Corte podrá pronunciarse sobre los alcances de las facultades de las personas juzgadoras de amparo para ordenar medidas que estén encaminadas a garantizar una búsqueda e investigación eficaz.

El estudio del asunto también permitirá precisar el alcance del control judicial frente a posibles omisiones de las autoridades responsables de investigar y buscar a personas desaparecidas, así como los parámetros que deben observarse para garantizar una protección efectiva de los derechos de las víctimas en este tipo de casos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el llamado “Caso Radilla” es un referente por establecer la obligación del Estado mexicano de adoptar estándares del derecho internacional en relación con la investigación y sanción de la desaparición forzada.

La vida de Rosendo Radilla Pacheco estuvo marcada por la lucha social. Era conocido por promover la autonomía colectiva, cuestionaba el monopolio de la tierra y luchaba por su reparto, en un contexto social caracterizado por la represión en la llamada “Guerra Sucia”.

También utilizaba la música como denuncia, ya que componía corridos en los que exhibía injusticias y abusos de los terratenientes, de modo que llamaba a la población a organizarse y exigir sus derechos territoriales. Rosendo Radilla Pacheco llegó a la presidencia municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero, entre 1955 y 1956. Durante su gestión hizo varias obras a favor de la ciudadanía.

Construyó los primeros cuatro puestos del mercado municipal, adquirió el primer recolector de basura y llevó a cabo diversas acciones relacionadas con la salud y educación del pueblo. A inicios de la década de 1970, la represión en contra de los grupos guerrilleros se agudizó.

Fue entonces que el gobierno implementó el “Plan Telaraña”, un operativo militar diseñado por el secretario de la Defensa Nacional, general Hermenegildo Cuenca Díaz. En ese despliegue participaron el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. La presentación oficial fue como una “misión” para “erradicar las pugnas fratricidas y la existencia de gavillas” en Guerrero; no obstante, la realidad era que estaba dirigido contra las guerrillas de Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres.

El 25 de agosto de 1974 cambió todo para Rosendo Radilla Pacheco y sus seres queridos. En ese instante era integrante de la Brigada Agrarista Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata”; viajaba con su hijo de 11 años de edad, Rosendo Radilla Martínez, con rumbo a Atoyac.

Sin embargo, durante el trayecto, a la altura del tramo entre Cacalutla y Alcholoa, el autobús en el que se transportaban fue detenido en un retén militar. Uno de los elementos reconoció a Rosendo, lo separó de los otros pasajeros y no le permitió continuar su viaje.

“Entonces mi padre rápido le preguntó al que estaba al mando: ‘¿De qué se me acusa?’, a lo que el militar respondió ‘de componer corridos’. Mi padre le contestó con la tranquilidad que le caracterizaba: ‘¿Y eso es delito?’, a lo que le respondieron: ‘No, pero mientras ya te chingaste’”, declaró el hijo de Rosendo Radilla, a quien vio por última vez aquel día.

El menor logró llegar con su familia para avisar sobre la detención, mientras que a su padre lo llevaron al Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, en Guerrero, y posteriormente lo trasladaron junto a otras personas al Campo Militar 1, en la Ciudad de México, donde lo vieron con evidencias de haber sido agredido físicamente. No se volvió a saber nada de él.

EPP