Seguridad

Calles Desoladas tras Ataque Armado en Campo de Valle de Santiago, Guanajuato

En el ataque en Duranes de Arriba, hubo tres muertos y 5 lesionados; el otro hecho, no se reportaron personas heridas.

Sobre la pared se aprecian los disparos tras el ataque.Foto: N+

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Calles desoladas en Duranes de Arriba: 3 muertos y 5 heridos tras ataque armado en Valle de Santiago. Vecinos temen por su seguridad.

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