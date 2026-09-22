Con las calles desoladas es como se encuentra la zona de la comunidad de Duranes de Arriba, en Valle de Santiago, donde asesinaron a balazos a tres personas y cinco más resultaron lesionadas.

En la pared de la escuela, se pueden ver al menos 5 balazos, en un lugar que cada domingo, personas de la tercera edad se reúnen para platicar y ahora luce vacía tras el ataque registrado.

Vecinos de la zona afirman que nunca había ocurrido un ataque así en el estadio de béisbol que se encuentra frente a la escuela, pero ahora temen por su seguridad.

Un par de horas después, otro ataque se registró en las calles Álvaro Obregón y Aztecas, donde hombres armados ingresaron a una casa para disparar contra los siete habitantes que se encontraban.

De acuerdo a los primeros reportes, cinco de ellos, lograron ponerse a salvo al salir por la parte de atrás, mientras que presuntamente, los otros dos, fueron privados de su libertad, sin tener noticia alguna de ellos.

Hasta el momento, las autoridades municipales y estatales, han dado a conocer más detalles sobre estos ataques y si hubo personas detenidas.