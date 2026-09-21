Un saldo de cuatro personas muertas y cinco heridas fue resultado de un ataque armado en un campo de beisbol en Valle de Santiago.

El hecho ocurrió cerca de las 4:00 de la tarde de este domingo en el campo de la comunidad Durames de Arriba muy cerca de los límites con el municipio de Pueblo Nuevo.

Según testigos civiles armados armadas llegaron al campo y dispararon directamente contra un grupo de personas. Se desconoce si entre los fallecidos o lesionados hay jugadores del partido que se disputaba.

Elementos de diversas corporaciones llegaron a la zona para recabar indicios y darle apertura a una carpeta de investigación. Los datos de las víctimas no fueron revelados y será trabajo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato esclarecer este homicidio múltiple.

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A pesar de que se realizó un operativo de búsqueda por las zonas aledañas del hecho no se reportaron detenidos. Los cuerpos fueron levantados y trasladados a un anfiteatro en Guanajuato, Capital, donde se les practicará la necropsia de ley.