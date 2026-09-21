Homicidios

Ataque Armado en Campo de Beisbol en Guanajuato Deja Cuatro Muertos y Cinco Heridos

Fue en la comunidad de Durames de Arriba donde se registró la agresión armada

Ataque en Campo de Béisbol en Guanajuato Deja Cuatro Muertos y Cinco Heridos.Ataque en Campo de Béisbol en Guanajuato Deja Cuatro Muertos y Cinco Heridos. Foto: N+

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Testigos indicaron que personas llegaron y comenzaron a disparar en contra de varios de los espectadores.

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