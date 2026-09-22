La Fiscalía General del Estado (FGE) dictó una sentencia condenatoria de 27 años de prisión en contra de Melany Alexa ‘N’ y Carolina ‘N’, madre y abuela de una niña de 4 años que falleció a consecuencia de maltrato infantil e ingesta de metanfetamina.

Las sentenciadas aceptaron su responsabilidad en los delitos de feminicidio agravado y violencia familiar durante un juicio abreviado, por lo que una agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con la Violencia de Género Contra las Mujeres logró que un Juez de Control les dictara la condena, además de obligarlas a pagar la reparación del daño.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2024 en una vivienda del fraccionamiento Villa Florida, en Mexicali. De acuerdo con las investigaciones, la abuela se encontraba consumiendo metanfetamina junto a otras personas sin importar la presencia de la pequeña. En un descuido de los adultos, la niña ingirió la droga, lo que le provocó daños cerebrales severos que la dejaron en estado vegetativo hasta que perdió la vida en febrero de 2025.

Las autoridades señalaron que la madre estaba al tanto del peligro al que exponían a la menor, pues el consumo de sustancias en la casa era algo usual en su hogar. Además, los peritajes confirmaron que ambas mujeres ejercieron violencia física continua contra la menor, causándole múltiples lesiones corporales.



JMR