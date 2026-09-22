Homicidios

Sentencian a Madre y Abuela por Feminicidio de Niña en Mexicali, Baja California

La menor de 4 años falleció tras ingerir sustancias ilícitas y sufrir violencia familiar en un domicilio del fraccionamiento Villa Florida

Sentencian a Madre y Abuela Por Feminicidio de Niña en Mexicali, Baja CaliforniaSentencian a Madre y Abuela Por Feminicidio de Niña en Mexicali, Baja California | Foto: FGE

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