Homicidios

Detienen a Presunto Responsable de Doble Homicidio en Campestre Murúa de Tijuana

Ernesto ‘N’ fue detenido tras un operativo de búsqueda por el ataque que dejó dos personas sin vida y una lesionada

Detienen a Presunto Responsable de Doble Homicidio en Campestre Murúa de TijuanaDetienen a Presunto Responsable de Doble Homicidio en Campestre Murúa de Tijuana | Foto: SSPCM

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