Detienen a Presunto Responsable de Doble Homicidio en Campestre Murúa de Tijuana

Un hombre identificado como Ernesto ‘N’ fue detenido como presunto responsable de privar de la vida a dos personas y lesionar a otra, durante hechos registrados en la colonia Campestre Murúa, en Tijuana.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar luego de recibir un reporte a través de la línea de emergencias sobre personas lesionadas por arma de fuego. Al llegar, los agentes localizaron a dos personas sin vida y a una más con heridas, por lo que solicitaron la intervención de los servicios médicos y de la autoridad investigadora.

Con la información recabada en el sitio, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda y localización que derivó en la detención de Ernesto ‘N’, quien presuntamente coincidía con las características físicas señaladas y otros datos obtenidos durante las primeras diligencias.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad investigadora, que determinará su situación jurídica y continuará con las indagatorias para establecer su probable responsabilidad en los hechos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, será la autoridad competente la que determine la responsabilidad legal del detenido.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier situación sospechosa mediante el número de emergencias 9-1-1 y recomendó evitar acercarse a zonas donde se registre un hecho violento, no manipular posibles indicios y proporcionar información a las autoridades de manera segura.

APG