Homicidios

Localizan Cuerpos de Tres Hombres Abandonados en Valle de Santiago, Guanajuato

Agricultores realizaron el hallazgo y lo dieron a conocer a las autoridades municipales

Tres Hombres Muertos Fueron Encontrados en Valle de Santiago.Tres Hombres Muertos Fueron Encontrados en Valle de Santiago. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Fue en un camino de terracería donde se localizaron a las víctimas que presentaban impactos de arma de fuego.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+