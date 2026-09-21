El pasado domingo, se realizó el hallazgo de tres personas fallecidas y con huellas de violencia en Valle De Santiago, Guanajuato.

Fueron agricultores que se dirigían a trabajar, quienes encontraron a las víctimas en un camino que conduce a la comunidad de La Tejonera.

Los habitantes denunciaron los hechos a las autoridades llamando al número de emergencias 911, pidiendo el apoyo de personal de seguridad.

Al lugar llegaron agentes de diversas corporaciones de los tres niveles de gobierno, quienes acordonaron la zona.

Paramédicos solamente pudieron confirmar que ya no se encontraban con vida las tres personas que presentaban disparos de arma de fuego.

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Integrantes del Servicio Médico Forense fueron los encargados de levantar y trasladar sus cuerpos a que les practicaran una autopsia de ley.

Habitantes de la comunidad indicaron que durante la madrugada se escucharon detonaciones por arma de fuego.