Homicidios

Hombre Pierde la Vida y Otro Resulta Lesionado tras Ataque Armado en Rosarito, BC

El incidente se registró sobre la calle Alta Tensión, una de las víctimas falleció en el lugar y la otra fue trasladada de emergencia

Hombre Pierde la Vida tras Ataque Armado en Rosarito, BCHombre Pierde la Vida tras Ataque Armado en Rosarito, BC | Foto: N+

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