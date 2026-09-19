Un ataque armado registrado en la colonia 17 de Agosto, dejó como saldo un hombre de 59 años sin vida y otro masculino, de aproximadamente 60 años, herido por impactos de proyectil de arma de fuego.

El atentado se reportó sobre la calle Alta Tensión, al lugar arribaron elementos policiales y paramédicos, quienes localizaron a la primera víctima tendida sobre la vía pública; al brindarle los primeros auxilios, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El segundo hombre afectado recibió atención médica inmediata en la escena, para posteriormente ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario. El perímetro fue resguardado por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos del Servicio Pericial quienes llevaron a cabo las investigaciones correspondientes.

JMR