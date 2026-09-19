Seguridad

Así Se Vivió el Segundo Simulacro Nacional 2026 en Tamaulipas

La señal marcó el inicio de diversos ejercicios de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia en los que participaron empresas y ciudadanos

Así Se Vivió el Segundo Simulacro Nacional 2026 en TamaulipasSegundo Simulacro Nacional 2026. Foto: N+

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Tamaulipas participó en el Segundo Simulacro Nacional 2026, activando alarmas y ejercicios de emergencia en ciudades como Tampico y Nuevo Laredo.

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