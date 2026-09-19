A la una de la tarde de este sábado, tiempo de la frontera, las alarmas y alertas en teléfonos celulares se activaron en distintos puntos de Tamaulipas, como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026.

La señal marcó el inicio de diversos ejercicios de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia, en los que participaron ciudadanos, empresas, centros comerciales, instituciones y cuerpos de auxilio.

En municipios como Nuevo Laredo y Tampico se realizaron simulacros con diferentes enfoques, entre ellas incendios, personas lesionadas y colapsos estructurales.

En Tampico, se simuló el derrumbe de un edificio en la Plaza Hijas de Tampico, donde los cuerpos de emergencia realizaron labores de búsqueda y rescate, además de controlar un incendio al interior del inmueble.

En este ejercicio participaron elementos de Protección Civil, Bomberos, cuerpos de rescate, personal de la MARINA, Guardia Estatal, CFE, servicios médicos y grupos voluntarios, además de ambulancias, unidades de emergencia y binomios caninos.

Mientras que en otros puntos del estado se llevaron a cabo ejercicios de evacuación y atención de personas heridas, con el objetivo de evaluar los protocolos y tiempos de respuesta ante una emergencia real.

Con estas actividades, Tamaulipas se sumó al Segundo Simulacro Nacional 2026, que busca fortalecer la cultura de prevención y preparar a la población para actuar ante posibles situaciones de riesgo.