Este sábado 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026, ejercicio que se realizará en las 32 entidades del país bajo una hipótesis de sismo.

Por primera ocasión, la alerta de emergencia llegará directamente a los teléfonos celulares de millones de mexicanos, mientras que en distintas zonas del país también se activarán sistemas de alertamiento. El ejercicio comenzará a la 1 de la tarde hora frontera

En Tamaulipas, autoridades de Protección Civil informaron que desde este viernes comenzaron a realizarse ejercicios preventivos en distintos inmuebles, como parte de las actividades relacionadas con el simulacro nacional.

Entre los sitios que participaron se encuentran el CBTIS 275, el Tribunal de Justicia, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, así como el Hospital Regional, donde personal y brigadas realizaron los protocolos de evacuación correspondientes.

Las autoridades señalaron que este tipo de ejercicios permiten reforzar la preparación de trabajadores y ciudadanos, además de evaluar los tiempos de respuesta y la correcta aplicación de los protocolos ante una emergencia.

Para el simulacro de este sábado, la hipótesis correspondiente a la zona noreste del país, que incluye a Tamaulipas, contempla un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en las inmediaciones de Allende, Nuevo León.

Protección Civil exhortó a la población a mantener la calma y participar de manera ordenada, recordando que se trata de un ejercicio preventivo para fortalecer la cultura de protección civil.