Seguridad

Habrá Simulacro en Tamaulipas; Sonarán Celulares por Alerta Sísmica

Protección Civil exhortó a la población a mantener la calma y participar de manera ordenada, recordando que se trata de un ejercicio preventivo

Habrá Simulacro en Tamaulipas; Sonarán Celulares por Alerta SísmicaSimulacro en Tamaulipas. Foto: Protección Civil Tamaulipas

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Simulacro Nacional 2026: Este sábado, Tamaulipas se prepara para un sismo hipotético de 5.2. La alerta llegará a tu celular.

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