Un hombre murió luego de ser atacado a balazos en calles de la colonia Topo Chico, en la zona norte de Monterrey, durante la tarde de este viernes. Los hechos fueron reportados minutos antes de las 15:00 horas en el cruce de la avenida Almazán y la calle Garza García, donde se registró una intensa movilización de elementos de Fuerza Civil y agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

De acuerdo con una fuente, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue agredida por dos personas que presuntamente viajaban a bordo de una motocicleta. Tras la agresión, los responsables habrían escapado a toda velocidad y con rumbo desconocido, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para tratar de establecer su identidad y paradero.

El hombre, quien hasta el momento no había sido identificado, fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica. Sin embargo, al llegar al hospital se confirmó que ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones provocadas por el ataque.

Ante esta situación, las autoridades mantuvieron un fuerte despliegue de seguridad en la zona, mientras agentes ministeriales realizaban las diligencias correspondientes.

Como parte de las investigaciones, la avenida Almazán permaneció acordonada, por lo que se restringió el paso de automovilistas en el tramo donde ocurrió la agresión. El cierre también generó afectaciones para algunos negocios ubicados sobre esta vialidad y complicó el acceso de residentes que buscaban llegar a sus viviendas. La circulación fue desviada hacia Anillo Periférico, mientras se mantenía el resguardo de la zona para permitir el trabajo de los investigadores.

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Las autoridades también desplegaron elementos de seguridad en las inmediaciones del Hospital Tierra y Libertad, lugar al que habría sido trasladada la víctima. En el sitio del ataque existen cámaras de vigilancia que podrían aportar información para esclarecer lo ocurrido y determinar la ruta de escape de los presuntos responsables.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa con las investigaciones para esclarecer el ataque.

Con información de Porfirio Medellín/ Noticias N+

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