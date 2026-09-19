Seguridad

Matan a Balazos a Hombre en la Colonia Topo Chico de Monterrey, Nuevo León

La víctima fue trasladada a un hospital cercano, donde se confirmó que ya no contaba con signos vitales

Hombre Muere Tras Ser Atacado a Balazos en la Zona Norte de MonterreyHombre Es Atacado a Balazos por Motociclistas.Foto: N+

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Dos personas que viajaban en motocicleta son señaladas como los presuntos responsables de la agresión.

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