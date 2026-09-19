Seguridad

Binomio Canino Frena Cargamento de Droga en Zona de Exportación en Tijuana, BC

La intervención de ‘RINI’, el perro K9, fue clave para localizar 1.3 toneladas de metanfetamina y fentanilo en la aduana

Decomisan Millonario Cargamento de Droga Ocultos en Zona de Exportación en Tijuana, BCDecomisan Millonario Cargamento de Droga Ocultos en Zona de Exportación en Tijuana, BC | Foto: SSPC

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