Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y elementos de la Guardia Nacional (GN) decomisaron aproximadamente 1,357 kilogramos de metanfetamina y 10 kilogramos de fentanilo en el área de exportación, durante un operativo conjunto de inspección y vigilancia en la Aduana de Tijuana.

La detección de las sustancias ilícitas fue posible gracias a la intervención del binomio canino RINI, especializado en la localización de narcóticos, el cual alertó a los agentes sobre las irregularidades de diversas cajas de mercancía.

La intervención del binomio canino RINI fue clave | Foto: SSPC

Autoridades procedieron a realizar una inspección detallada, confirmando el hallazgo del cargamento oculto entre los productos de exportación. La droga interceptada fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y el deslinde de responsabilidades.

Con este decomiso, las instituciones del Gabinete de Seguridad reforzaron los controles de fiscalización y seguridad en los cruces fronterizos para salvaguardar la seguridad nacional y prevenir el tráfico de sustancias ilícitas.

JMR