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Dron Impacta Torre de Refrigeración de una Central Nuclear de Kursk, Rusia

El OIEA informó que el reactor continuó en operación tras el impacto y no se registró un incendio ni cambios en su funcionamiento

central nuclear de KurskEl incidente ocurrió durante la madrugada, cuando la unidad se encontraba en operación. Foto: Reuters | Shamil Zhumatov

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Un dron impacta una torre de refrigeración en la central nuclear de Kursk. El reactor sigue operando sin cambios, informa el OIEA.

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