Accidentes

Rescatan a Personas Atrapadas Dentro de un Yate Encallado en Ensenada, BC

El accidente ocurrió en la zona rocosa de la Salina; el fuerte oleaje y las rocas han dificultado las maniobras de auxilio

Rescatan a Personas Atrapadas Dentro de un Yate Encallado en Ensenada, BCRescatan a Personas Atrapadas Dentro de un Yate Encallado en Ensenada, BC | Foto: Bomberos de Ensenada

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