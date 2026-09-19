La División de Rescate Acuático de Bomberos y la Secretaría de Marina (Semar) mantiene desplegado un operativo de emergencia a la altura del kilómetro 74 de la carretera Escénica Tijuana-Ensenada, luego de que un yate con tres tripulantes de nacionalidad estadounidense encallara en la zona rocosa de La Salina, cerca del campo turístico Rivera, en la delegación de La Misión.

El director de Bomberos, Julio César Cota Molina, informó que el reporte de auxilio se recibió a las 17:14 horas. Según datos preliminares, la embarcación ‘Dinasty Malibu’ presentó complicaciones iniciales debido a que los tripulantes desconocían el área y no podían proporcionar coordenadas exactas.

Los rescatistas acuáticos lograron poner a salvo a dos de los navegantes, sin embargo, en el interior de la estructura permanece un tercer hombre que presenta lesiones en las extremidades inferiores y cuenta con una condición de discapacidad, lo que dificulta su extracción inmediata.

Las marejadas y el fuerte oleaje han obstaculizado las maniobras en tierra, por lo que, la Secretaría de Marina evalúa el abordaje por vía marítima. En el lugar se concentran unidades de Rescate Urbano, ambulancias y paramédicos.

JMR