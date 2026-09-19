México es un país con alta sismicidad, por lo que es importante que la ciudadanía sepa cómo actuar ante esta emergencia que es imposible de predecir. Por ello, los simulacros significan ejercicios valiosos en materia de Protección Civil, que no solo sirven para salvar vidas, sino también para mejorar la actuación de autoridades y equipos de rescate.

Este sábado se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026, por lo que en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro, se activará el alertamiento en 23 mil altavoces; no obstante, también sonará en los celulares.

Según las autoridades, la simulación se dividirá en cinco zonas. La primera de ellas está en el Centro, donde la hipótesis será un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla, y participarán 14 entidades, entre ellas: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero e Hidalgo.

Para la segunda zona, la hipótesis es un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Mexicali, Baja California. En este punto participarán Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

La zona noreste comprende a las entidades de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, donde la hipótesis será un sismo magnitud 5.2, con epicentro en Allende, Nuevo León.

En el caso de la cuarta zona, que se ubica en la península de Yucatán, se prevé que la hipótesis sea un sismo de magnitud 7.0 con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo. Aquí serán parte del Segundo Simulacro 2026 los habitantes de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Finalmente, la última zona es el Golfo de Tehuantepec, donde un sismo hipotético con magnitud 7.6 con epicentro en Tonalá, Chiapas, hará que los ciudadanos de dicha entidad, Oaxaca y Tabasco se sumen al ejercicio.

Sin embargo, luego de que se dieran a conocer los detalles del simulacro, surgió la duda sobre qué ocurrirá con aquellas personas que no registraron sus líneas telefónicas.

Es importante recordar que el 30 de junio fue la fecha límite para realizar la vinculación que, por disposición oficial, determinaron las autoridades del gobierno federal y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ‘Somos Ciudad Multiamenaza’: Myriam Úrzua sobre Segundo Simulacro Nacional 2026

Aunque todavía se puede hacer la vinculación, varias de las líneas han sido suspendidas, por lo que no pueden tener acceso a mensajes SMS, llamadas o datos. ¿Sonará la alerta sísmica en estos aparatos?

La alerta sísmica en celulares funciona a través de la tecnología Cell Broadcast (difusión celular), la cual está diseñada para emitir mensajes instantáneos a múltiples dispositivos conectados dentro de una misma zona geográfica.

Entonces, a diferencia del SMS tradicional, que funciona de punto a punto, el Cell Broadcast es como una estación de radio, es decir, que las antenas de telefonía transmiten la señal en una frecuencia especial y llega simultáneamente a todos los celulares que están en el área de cobertura.

Por lo tanto, la alerta sísmica funciona sin necesidad de que se tenga conocimiento de tu número celular; tampoco tienes que descargar alguna aplicación ni contar con saldo, plan de datos o conexión a internet.

El único requisito es que el dispositivo esté encendido y tenga señal de red móvil. El aviso llega en forma de ventana emergente; incluso si está en modo silencio, escucharás un sonido distintivo y vibrará el teléfono.

¡La prevención es primero! 🔔



Durante el simulacro del día de mañana se activará la Alerta Máxima por Sismo.



Para que la recibas correctamente en tu celular, te recomendamos actualizar el sistema operativo de tu dispositivo. 📱



Tu protección y la de tu familia es lo más… pic.twitter.com/ch3L4ujxBa — CRTGobMX (@CRTGobMX) September 19, 2026

EPP