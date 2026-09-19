Sociedad

Simulacro 2026: Cómo Sonará la Alerta Sísmica en Celulares Sin Línea Registrada

Este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas se activará la alerta máxima para preparar a la ciudadanía ante un sismo

La alerta sísmica también sonará en millones de celulares durante el Segundo Simulacro 2026Foto: Cuartoscuro
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