El registro de líneas telefónicas impulsado por autoridades y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) continúa aplicándose a todos los usuarios en el país con la finalidad de reforzar la seguridad pública con el combate a la delincuencia, especialmente la extorsión.

Lo anterior, porque la vinculación elimina el anonimato en el uso de chips de telefonía (principalmente de prepago), ya que estas líneas se caracterizan por facilitar la comisión de delitos graves como fraudes, secuestros y delincuencia organizada.

En ese sentido, la fecha límite para hacer el registro fue el 30 de junio; sin embargo, se extendió el plazo para que las personas tuvieran la oportunidad de hacerlo. El calendario de las nuevas fechas se hizo oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y la tercera fecha clave llegó.

Debido a que los números con terminación 2 tenían como plazo hasta el 15 de septiembre para hacer el registro, por lo tanto, desde el primer minuto de ese día se hizo aplicable la medida. No obstante, las personas tienen un plazo de 72 horas para recuperar su servicio, periodo que concluye hoy a medianoche.

Esto significa que los cortes para las líneas terminadas en 2 se llevan a cabo de manera progresiva entre el 16 y el 18 de septiembre. Entonces, los usuarios ya no tienen acceso a mensajes de voz, SMS y datos, los cuales son interrumpidos de manera inmediata.

Las personas pueden recuperar la línea telefónica; el trámite puede ser en dos modalidades. El primero es en línea desde el celular (sin saldo o datos). Ingresa a la plataforma de la empresa a la que pertenece el número y sigue los pasos que indiquen.

Mientras que la segunda opción es de manera presencial en cualquier Centro de Atención a Clientes (CAC) de tu operador o compañía. Necesitas llevar tu identificación oficial vigente con CURP para hacer el proceso.

EPP