Sociedad

Se Cumple el Plazo: A Esta Hora se Suspenderán Líneas con Terminación 2 sin Registro

El registro de líneas telefónicas tiene como objetivo evitar delitos graves como la extorsión y fraude

Las líneas telefónicas deben ser registradas de manera obligatoria en MéxicoFoto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+