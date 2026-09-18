Astronomía

Este Día de Septiembre se Verá la Próxima Luna Llena en México y Así se le Conoce

Apenas unos días antes de que el satélite de la Tierra alcance su fase llena, este 19 de septiembre será la Noche Internacional de Observación de la Luna

Luna Llena Septiembre 2026. Cuándo se verá en México.La Luna Llena ya tiene fecha en el Calendario Lunar de septiembre 2026, este día se observará. Foto: Reuters.

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