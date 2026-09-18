Como cada mes, los amantes de la astronomía tienen una cita con el firmamento. Y si no has estado atento al Calendario Lunar, en N+ te decimos cuándo se verá la Luna Llena desde México este septiembre.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) confirmó que días después de la entrada del otoño en el hemisferio norte, el satélite natural de la Tierra estará en su fase Llena.

Si aún no tienes claro cuándo será el cambio de estación, en una nota previa ya te dimos a conocer el día y hora exacta en que ocurrirá el equinoccio de otoño en México.

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Será el sábado 26 de septiembre cuando la 'Luna de Cosecha', como también se le conoce al satélite de la Tierra durante septiembre, cobre protagonismo al salir por el Este poco después del atardecer.

De hecho, ese será el mejor momento para disfrutarla debido a que se prevé que permanezca visible durante toda la noche y esté iluminada en un 99 por ciento.

El sitio especializado Starwalk confirma que el disco lunar permanecerá brillante y redondo durante varias noches, especialmente entre el 25 al 27 de septiembre. Y no estará sola, Saturno se verá cerca, y un tenue Neptuno completará la silueta de un triángulo en el cielo.

Además, la acompañarán las estrellas de Markab y Algenib.

Desde una mirada más técnica, Starwalk señala que el nombre 'Luna de Cosecha' está relacionado con su inusual patrón de salidas alrededor del equinoccio de septiembre.

Normalmente la Luna sale unos 50 minutos más tarde cada día, sin embargo cerca de este fenómeno, su trayectoria forma un ángulo con el horizonte oriental después del atardecer en el Hemisferio Norte.

Con lo que, al desplazarse por esa trayectoria de una noche a otra, la Luna avanza principalmente de lado a la largo del horizonte, en lugar de quedar mucho más por debajo de él.

Lo que arroja como resultado que la Luna salga sólo un poco más tarde y proporcione noches consecutivas de brillante luz lunar después del atardecer.