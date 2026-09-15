Astronomía

Revelan un Último Secreto sobre Origen del Cometa 3I/ATLAS mientras Sale del Sistema Solar

El tercer objeto interestelar detectado en nuestro vecindario espacial nos permitió profundizar en nuestro conocimiento sobre la formación de los sistemas solares

El cometa 3I/ATLAS visto por el telescopio espacial HubbleRevelan secreto sobre el origen de 3I/ATLAS. Foto: NASA | Reuters
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