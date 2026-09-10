Astronomía

Este Día de Septiembre Entra el Otoño 2026 a México

Se acerca el cambio de estación; entérate aquí cuándo es el siguiente equinoccio

Equinoccio de otoño en Chichén ItzáEquinoccio de otoño en Chichén Itzá. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El equinoccio de otoño llega a México en septiembre de 2026. Descubre cómo este fenómeno equilibra el día y la noche mientras el clima cambia con ciclones y frentes fríos.

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