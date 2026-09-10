Este Día de Septiembre Entra el Otoño 2026 a México

El cambio de estación llegará pronto a nuestro país. En septiembre será el día del equinoccio de otoño, fenómeno astronómico por el que el día y la noche duran casi igual.

Con el equinoccio de otoño termina oficialmente el verano en el hemisferio norte de la Tierra, mientras que en el sur finaliza el invierno e inicia la primavera.

Equinoccio, que proviene del latín aequinoctium, significa “noche igual”, por lo que el fenómeno es un equilibrio entre la luz y la oscuridad, y ocurre dos veces al año: en primavera y en otoño.

Durante el equinoccio de otoño, la posición aparente del Sol cruza el ecuador, por lo que sus rayos inciden de manera casi perpendicular sobre la superficie de la Tierra; por esta razón, el día y la noche tienen una duración similar, explicó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En México, el equinoccio de otoño será el martes 22 de septiembre de 2026, a las 18:06 hora del centro del país, informó el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

El otoño llegará a nuestro país en medio del desarrollo de varios ciclones tropicales, principalmente en el Golfo de México, según estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el Golfo de México, las masas de aire frío impulsan los sistemas frontales y pueden interactuar con los eventos ciclónicos, propiciando que modifiquen sus trayectorias o se estacionen por más tiempo. En consecuencia, se podrían incrementar o intensificar sus efectos, explicó Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN.

Además, en septiembre se tiene previsto que entren a territorio nacional tres frentes fríos, por lo que descenderán las temperaturas en varios estados de la República mexicana.

Un día antes del equinoccio de otoño, Venus alcanzará su máximo brillo. Durante la llegada de la nueva estación, la Luna estará en fase creciente, con luminosidad del 90%.

Será hasta el 26 de septiembre cuando podamos apreciar la Luna llena, la de cosecha, con una distancia geocéntrica de 379,407 kilómetros. Ese mismo día, Neptuno se alineará con la Tierra y a su vez, ambos planetas estarán frente al Sol.

El otoño durará tres meses, hasta la llegada del invierno, en diciembre de 2026.

RMT