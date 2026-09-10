Seguridad

Explosión Provoca Daños en Sucursal Bancaria de Ciudad Juárez

Autoridades señalaron que los mayores daños se localizaron en el área administrativa del establecimiento

Explosión provoca daños en sucursal bancariaExplosión provoca daños en sucursal bancaria. Foto: N+

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Explosión en sucursal bancaria de Ciudad Juárez: daños en área administrativa y cristales rotos. Autoridades investigan causas.

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