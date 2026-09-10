Explosión Provoca Daños en Sucursal Bancaria de Ciudad Juárez

Durante la noche del miércoles 9 de septiembre se registró una explosión en el interior de una sucursal bancaria ubicada en el cruce de la avenida de las Américas y Hermanos Escobar, en Ciudad Juárez.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes detectaron la explosión a través de las cámaras de videovigilancia del programa Juárez Vigilante. Al llegar al establecimiento, localizaron dos cristales de la fachada principal con daños, así como otros dos en los laterales.

En el sitio también se encontraban elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, quienes señalaron que los mayores daños se concentraban en la parte superior del establecimiento, que corresponde al área administrativa.

De acuerdo con lo observado, parte del equipo que se encontraba en ese espacio salió proyectado y cayó hasta la vía pública.

Al lugar también acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado, junto con personal de la Dirección de Servicios Periciales, para iniciar las investigaciones y determinar qué ocasionó la explosión, así como establecer si existe algún faltante de dinero.

Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se pueda dar a conocer el origen de la explosión y determinar los daños reales ocasionados en el negocio.