Sociedad

Calles Cerradas en Ciudad Juárez por el Grito de Independencia 2026

Dieron a conocer las calles y avenidas que permanecerán cerradas durante el Grito de Independencia 2026, por lo que pidieron a la ciudadanía tomar precauciones

Conoce las calles cerradas y las rutas alternasConoce las calles cerradas y las rutas alternas. Foto: N+

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Prepárate para el Grito de Independencia 2026 en Ciudad Juárez. Conoce las calles cerradas y las rutas alternas. Seguridad Vial desplegará un operativo especial.

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