Calles Cerradas en Ciudad Juárez por el Grito de Independencia 2026

Con motivo del festejo del Grito de Independencia 2026 en Ciudad Juárez, autoridades de la Coordinación General de Seguridad Vial dieron a conocer el operativo que se implementará con motivo de esta celebración.

El titular de la dependencia dio a conocer que se contará con la participación de 153 elementos de la Policía Vial, 10 mandos, 20 unidades patrulla y 20 motocicletas, que estarán encargados de resguardar el flujo vehicular y peatonal en la zona a partir de las 4:00 de la tarde.

Asimismo, indicó que algunas vialidades permanecerán cerradas a la circulación. Entre ellas se encuentra la Av. Lincoln, desde la calle Ing. David Herrera Jordán hasta Rafael Pérez Serna, así como la Av. Heroico Colegio Militar, desde Adolfo López Mateos hasta Panamá, en ambos sentidos.

La Av. Rafael Pérez Serna contará con un cierre desde la calle Costa Rica hasta la Av. Lincoln, en sentido de poniente a oriente. Mientras que la calle Ing. David Herrera Jordán permanecerá cerrada en sentido de oriente a poniente, desde la Av. Adolfo López Mateos hasta la Av. Lincoln.

Para las personas que se dirijan a El Paso, Texas, por el puente Córdova-Américas, el acceso será a través de la Av. Rafael Pérez Serna, en sentido de oriente a poniente; mientras que quienes ingresen de Estados Unidos a México por ese mismo puente deberán tomar Rafael Pérez Serna con rumbo al poniente y posteriormente incorporarse a la Av. Juan Pablo II, en sentido de oriente.

Las autoridades señalaron que la Av. Hermanos Escobar y Juan Pablo II funcionarán como rutas alternas, mientras que quienes se dirijan al evento en sentido de sur a norte deberán utilizar la Av. Plutarco Elías Calles o la calle Panamá.