Sociedad

Estos Artistas Amenizarán el Grito de Independencia 2026 en Ciudad Juárez

El festejo contará con presentaciones musicales, seguido del tradicional Grito de Independencia y un espectáculo de pirotecnia y drones

El festejo contará con espectáculo de pirotecnia y dronesEl festejo Contará con Espectáculo de Pirotecnia y Drones. Foto: N+

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Ciudad Juárez se viste de fiesta este 15 de septiembre con el Grito de Independencia 2026. Música, pirotecnia y drones te esperan.

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