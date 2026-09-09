Estos Artistas Amenizarán el Grito de Independencia 2026 en Ciudad Juárez

A solo unos días de la celebración del Grito de Independencia 2026 en Ciudad Juárez, autoridades municipales dieron a conocer algunas de las presentaciones que formarán parte de esta fiesta patria.

Se informó que alrededor de las 6:00 de la tarde comenzará la programación musical, con la participación de grupos locales y un show folclórico para amenizar a los asistentes que lleguen más temprano. Como parte de esta programación, a las 7:00 de la tarde llegará al escenario Omar Camacho, joven originario de Los Ángeles, quien ha destacado dentro de la música regional.

Posteriormente, La Zenda Norteña subirá al escenario alrededor de las 9:00 de la noche para poner a bailar y cantar a los asistentes. La presentación continuará hasta las 11:00 de la noche, cuando se llevará a cabo el tradicional Grito de Independencia a cargo del presidente municipal, acompañado de un espectáculo de pirotecnia y drones.

Finalmente, la agrupación estelar Bronco se presentará con un concierto de aproximadamente dos horas de duración, aunque este tiempo podría extenderse dependiendo de la respuesta de los juarenses.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal señaló que desplegará un operativo de seguridad durante el festejo del Grito sobre la Av. Abraham Lincoln, en las inmediaciones del Puente Internacional Córdova-Américas.

Este operativo tiene como finalidad garantizar la seguridad de las personas que asistan a disfrutar del espectáculo y del acto protocolario. Para ello, se contará con 150 elementos que realizarán vigilancia a pie en el lugar, así como 15 radiopatrullas que efectuarán recorridos permanentes en los estacionamientos y zonas designadas por la Coordinación de Seguridad Vial.