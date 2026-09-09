Artistas Que se Presentarán en el Grito de Independencia 2026 en Chihuahua

Dieron a conocer la cartelera de artistas que amenizarán la fiesta patria con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre de 2026 en la capital del estado.

Entre los artistas que formarán parte de esta celebración se encuentra el “Rey del Acordeón”, Ramón Ayala, originario de Monterrey, Nuevo León, quien llegará a Chihuahua para interpretar algunos de sus éxitos más populares, entre ellos “Un Rinconcito en el Cielo” y “Mi Piquito de Oro”.

Además, como parte de la cartelera, se contará con la participación del cantautor sinaloense Joss Favela y Narce Dalia, cantante originaria del municipio de Cuauhtémoc, conocida por su talento dentro de la música regional mexicana.

La velada continuará con la participación de agrupaciones y artistas como La Etiqueta, Charly Díaz y su Rebelión Norteña, y Alex Ruiz, además de un concierto sinfónico de despecho que se sumará a las actividades preparadas para que los chihuahuenses disfruten de esta fiesta patria.

La celebración estará acompañada por un espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el cielo de la capital del estado, como parte de los festejos preparados para esta fiesta patria.