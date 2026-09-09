Sociedad

Artistas Que se Presentarán en el Grito de Independencia 2026 en Chihuahua

La cartelera contempla presentaciones de mariachi, un concierto sinfónico de despecho y un espectáculo de fuegos artificiales

Artistas que Cantarán el 15 de Septiembre en ChihuahuaArtistas que Cantarán el 15 de Septiembre en Chihuahua. Foro: N+

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Prepárate para el Grito de Independencia 2026 en Chihuahua con Ramón Ayala y un concierto sinfónico de despecho.

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