Modificarán Transporte Público por el Grito de Independencia 2026 en Chihuahua

Como parte de la celebración por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, se dio a conocer que, con el objetivo de incentivar la asistencia de los chihuahuenses y facilitar su movilidad, se realizarán modificaciones en el servicio de transporte público en Chihuahua.

Se indicó que, a partir de las 7:00 de la tarde del martes 15 de septiembre y hasta las 2:00 de la madrugada del miércoles 16 de septiembre, el uso del transporte Bowí permanecerá gratuito para los usuarios. Esto es a fin de facilitar los traslados de quienes acudan a las actividades con motivo del Grito de Independencia.

Sin embargo, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía durante el festejo, la Secretaría General de Gobierno informó que algunas estaciones ubicadas en el primer cuadro de la ciudad de Chihuahua permanecerán cerradas.

Se trata de las estaciones Fuentes Danzarinas, Juárez, Catedral, Niños Héroes y Trébol, las cuales tendrán esta modificación en su funcionamiento únicamente durante el periodo establecido para la celebración.

Por ello, si usted contemplaba utilizar alguna de las estaciones mencionadas para trasladarse durante el festejo, tome en cuenta que no estarán disponibles y planee su recorrido con anticipación.