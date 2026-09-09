Sociedad

Modificarán Transporte Público por el Grito de Independencia 2026 en Chihuahua

El transporte Bowí operará con modificaciones durante la celebración del Grito de Independencia en Chihuahua

Bowí operará con modificacionesBowí operará con modificaciones. Foto: Gobierno del Estado

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Transporte Bowí será gratuito durante el Grito de Independencia 2026. Planifica tu ruta ya que algunas estaciones estarán cerradas.

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