Sociedad

Nueva Alerta Llegará a tu Celular a partir de Octubre 2026

Los dispositivos celulares recibirán alertamientos para otros fenómenos naturales, con un sonido distinto al de la Alerta Máxima por Sismo

Una usuaria del Metro CDMX utiliza su celular durante traslado. Foto: N+ | ArchivoUna usuaria del Metro CDMX utiliza su celular durante traslado. Foto: N+ | Archivo

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