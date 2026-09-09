Nueva Alerta Llegará a tu Celular a partir de Octubre 2026

En México opera actualmente la Alerta Máxima por Sismo a través de teléfonos celulares, pero ahora las autoridades realizaron una actualización del sistema para que los usuarios reciban alertamientos por otros fenómenos naturales.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer que esa actualización del sistema de alertamiento celular se incorporará en el último trimestre de 2026, por lo que podría iniciar a partir de octubre.

En un comunicado, detalló que las nuevas alertas tendrán un sonido distinto al de la alerta sísmica.

De igual manera, anunció que se agregarán avisos de protección civil, los cuales utilizarán el sonido configurado en el dispositivo para los mensajes SMS.

De acuerdo con la CRT, con la modificación a la regulación del sistema se incorporará una Alerta Máxima para fenómenos naturales como huracanes, inundaciones, incendios, actividad volcánica y deslaves, entre otros.

Mientras que los avisos de protección civil informarán con anticipación sobre condiciones climáticas adversas y contingencias ambientales, como lluvias severas, frentes fríos extremos, olas de calor o mala calidad del aire.

“Esta modalidad permitirá a las autoridades emitir mensajes con horas o días de anticipación ante posibles riesgos, con fines de prevención, evacuación y resguardo, así como después de la emergencia para el seguimiento de indicaciones”, expuso.

En tanto, la Alerta Máxima por Sismo mantendrá sin cambios su operación y su sonido característico, indicó la dependencia.

Al igual que esta última, las nuevas alertas no dependerán de que las personas cuenten con saldo en sus líneas telefónicas ni requerirán conexión a internet.

“Por motivos de seguridad ciudadana, los mensajes no se podrán desactivar y las notificaciones aparecerán de forma inmediata en una ventana emergente (pop-up) en la pantalla del celular”, explicó.

La CRT enfatizó que la implementación tecnológica se realizará en el último trimestre del año, una vez que los proveedores de telefonía celular hayan hecho las adaptaciones técnicas requeridas en sus sistemas.

SPB