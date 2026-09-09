Sociedad

Agricultores se Manifiestan en la Carretera de Abasolo - Irapuato en Guanajuato

Al menos 8 tractores y 30 campesinos llegaron a este tramo para ser escuchados

La manifestación comenzó a un costado de la carretera.Foto: N+

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