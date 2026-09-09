Agricultores se Manifiestan en la Carretera de Abasolo - Irapuato en Guanajuato

Decenas de campesinos a bordo de sus tractores se reunieron en el tramo carretero Abasolo - Irapuato con la finalidad de ser escuchados y exigir algunas peticiones.

Alrededor de ocho tractores y 30 campesinos llegaron al lugar y hasta el momento se encuentran reunidos a un costado de la Carretera Federal 90, a la altura de una reconocida empresa del sector.

Los manifestantes protestan por la falta de pagos a los productores afirmando que por el momento mantendrán únicamente la presencia sin acciones de bloqueo.

Es importante destacar que esta manifestación fue convocada por la Confederación Agropecuaria de México tras señalar que al menos 500 campesinos no han recibido el apoyo de granos del periodo de cosecha del año pasado.