Trump Dice que la Guerra con Irán Terminará Después de las Elecciones Intermedias en EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la guerra entre su país e Irán terminará hasta que concluyan las elecciones legislativas de noviembre, y adelantó que los precios del petróleo, disparados por el conflicto, tampoco bajarán antes de esa fecha.

Los precios del petróleo subieron más de 3% este miércoles, con lo que el barril de referencia internacional Brent superó el umbral de los 100 dólares por primera vez desde julio, luego de una nueva escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán.

"Justo después de la elección, los precios del petróleo van a estar cayendo", dijo Trump. "Creo que va a tomar un poco más de tiempo que las elecciones intermedias".

El mandatario hizo estas declaraciones en un intercambio con reporteros antes de viajar a Dallas, donde participará en la convención republicana rumbo a las elecciones intermedias. Trump agregó que, a su juicio, Irán finalmente cederá una vez que concluyan los comicios en Estados Unidos.

"Creo que la guerra va a terminar inmediatamente después de la elección, porque ya no van a poder aguantar más", dijo Trump.

Al inicio del conflicto, el presidente había señalado que la guerra duraría solo algunas semanas. Actualmente se encuentra en su séptimo mes.

Con información de agencias.