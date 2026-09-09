Internacional

Trump Dice que la Guerra con Irán Terminará Después de las Elecciones Intermedias en EUA

El presidente descartó que el petróleo baje de precio antes de esos comicios de noviembre

Trump Dice que la Guerra con Irán Terminará Después de las Elecciones Intermedias en EUAEl presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios antes de abordar el Air Force One. Foto: Reuters

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