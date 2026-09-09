La Planta Mortal para los Gatos: Expertos Hablan sobre Toxicidad del Lirio

Un ramo de flores parece ser un detalle inofensivo en casa, pero para un gato curioso puede convertirse en un peligro. Basta con acercarse, mordisquear una hoja o incluso lamer el polen que quedó en su pelaje para exponerse a sustancias tóxicas presentes en algunas variedades de lirios.

Los llamados lirios verdaderos representan uno de los mayores riesgos para los felinos. Todas las partes de estas plantas pueden resultar tóxicas, incluidas las hojas, tallos, flores y polen.

La ingestión de una cantidad pequeña puede desencadenar un daño renal grave. Sin atención veterinaria, el cuadro puede evolucionar hasta una insuficiencia renal potencialmente mortal en un periodo de entre 24 y 72 horas, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Las primeras señales pueden aparecer durante las horas posteriores a la exposición. Entre ellas se encuentran la disminución de actividad, babeo, vómito y pérdida del apetito.

Posteriormente pueden aparecer signos relacionados con el deterioro de la función renal, como un aumento en la frecuencia con la que el animal orina y deshidratación.

El cuadro puede avanzar rápidamente hacia una insuficiencia renal. Por ello, no es recomendable esperar a que aparezcan síntomas graves para solicitar atención.

En ese sentido, investigadores del Laboratorio de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, especificaron que los lirios pueden provocar daños graves en sus riñones, especialmente si son jóvenes.

Entre las variedades que representan un riesgo elevado se encuentran el lirio asiático, el japonés, el oriental, Stargazer y el atigrado, entre otros. Algunos de ellos pueden formar parte de arreglos florales, jardines o plantas ornamentales.

FBPT