Medio Ambiente

La Planta Mortal para los Gatos: Expertos Hablan sobre Toxicidad del Lirio

El tallo, las hojas, las flores, el polen e incluso el agua de un florero pueden representar un riesgo grave para los felinos

Lirio verdaderoUna flor de lirio en un jardín. Foto: AFP

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